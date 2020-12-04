ФОТО ДНЯ ⟩ Уникальная шаль ко дню рождения Кальо Кийска

Облачили скульптуру в шаль директор Йыхвиского концертного дома Пийа Тамм и директор действующего в этом же здании Йыхвиского центра культуры и занятий по интересам Анне Уттендорф.

3 декабря 1925 года в деревне Вайвина родился Кальо Кийск, эстонский актер и кинорежиссер. Среди 17 поставленных им фильмов самые известные "Полуденный паром" (1967), "Безумие" (1968) и "Нипернаади" (1983). Как актер он полюбился зрителям в роли Либле в фильмах "Весна" и "Лето", а также Йоханнеса в телесериале "Õnne 13". Знаменитый кинодеятель был послом Ида-Вирумаа в Рийгикогу.