ФОТО ДНЯ ⟩ Уникальная шаль ко дню рождения Кальо Кийска

Бронзовая скульптура Кальо Кийска, расположенная перед Йыхвиским концертным домом, была к 95-летию со дня рождения выдающегося кинодеятеля украшена шалью с кадрами из его кинофильмов.
Облачили скульптуру в шаль директор Йыхвиского концертного дома Пийа Тамм и директор действующего в этом же здании Йыхвиского центра культуры и занятий по интересам Анне Уттендорф.
3 декабря 1925 года в деревне Вайвина родился Кальо Кийск, эстонский актер и кинорежиссер. Среди 17 поставленных им фильмов самые известные "Полуденный паром" (1967), "Безумие" (1968) и "Нипернаади" (1983). Как актер он полюбился зрителям в роли Либле в фильмах "Весна" и "Лето", а также Йоханнеса в телесериале "Õnne 13". Знаменитый кинодеятель был послом Ида-Вирумаа в Рийгикогу.
Кальо Кийск вспоминал, что в детстве, когда он впервые увидел кино, шедевром для него стал Чарли Чаплин. Это случилось в усадьбе Йыхви, совсем недалеко от нынешнего концертного дома, где семь лет назад была установлена его скульптура. Творение было воплощено благодаря стараниям скульпторов Айвара Симсона и Пауля Мянни и поддержке 80 частных лиц и предприятий.