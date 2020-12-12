В Люганузеской волости по-настоящему заботятся о здоровье людей

В пятницу в первой половине дня в кивиылиском магазине "Grossi" не было ни одного человека без маски.

Одна из продавцов все же была без маски. В торговом зале встречается с другим продавцом, толкающим товарный поддон. "Повезло, что ты не попалась, - говорит та, что в маске. - Я слышала, что проверяют, и сразу маску надела. Сам волостной старейшина приходил проверять".

Второй продавец тоже надевает маску. Красивую, красную, тканевую.

Запас масок достаточный

Люганузеское волостное управление начало масочную кампанию "HETK" ("Hoia Ennast Teisi Kaitstes" / "Береги себя, оберегая других") еще 25 октября. Оповещающие плакаты развесили в магазинах, на автобусных остановках, повсюду, где бывает много народа. Для всех волостных работников заказали многоразовые маски: на одной "щеке" написано "Lüganuse vald", а на другой - "Kanna maski". Таких "рекламщиков", постоянно ходящих по волости, более 400 человек.

- Мы ощущали социальное обязательство: мы были будто последняя линия соприкосновения перед Ляэне-Вирумаа, где больных еще не было, мы должны были что-то сделать, чтобы предотвратить это, - говорит люганузеский волостной старейшина Андреа Эйхе.

Две последние пятницы работники волостного управления и добровольцы проводили у магазинов разъяснительную работу и раздавали людям маски. Первый раз был особенно результативным: был день пенсии и людей передвигалось много.

К счастью, запас масок у волости имелся, их приобрели задолго до того, как появилась сама мысль о кампании.

- Мы смогли заказать их дешево, 11000 масок обошлись чуть больше двух тысяч евро, - говорит Эйхе. - Мы раздали их своим низовым учреждениям, в прошлую пятницу у магазинов раздали около трехсот. Так что масок у нас хватает.

Маски носить не умеют

Люди в светоотражающих жилетах и одинаковых масках стоят в пятницу утром в Кивиыли перед магазинами "Grossi", "Konsum" и "Maxima", держа в руках маски на раздачу. Некоторые из горожан подходят к ним сами и просят маску, большинству же приходится ее предлагать.

Мы были будто последняя линия соприкосновения перед Ляэне-Вирумаа, где больных еще не было, мы должны были что-то сделать, чтобы предотвратить это. Андреа Эйхе, старейшина Люганузеской волости 1

Если человек уже в маске - одноразовой, то спрашивают, как часто ее он меняет. И дают такую же новую. Некоторым - и такую, которую можно использовать чуть больше, а некоторым - целую пачку из десяти штук.

Водитель автобуса подошел и попросил маски - сказал, что много людей в автобус заходят без маски. Конечно, ему дали - приличную порцию.

Кому-то приходится объяснять, как надевать маску. Даже то, что у хирургической маски синяя сторона должна быть снаружи: кстати, за час на глаза попалось несколько человек, надевших маску наизнанку. Даже то, что в верхней части маски имеется проволочка, которую нужно согнуть по форме переносицы, для многих неожиданность.

- Люди не знают, как носить маски, - говорят раздающие маски Мерлин Конт, Трийну Юуст и Марис Яанус. - Когда маски только рекомендовались, то говорилось также, что натянутый на нос и рот шарф тоже годится, и многие до сих пор считают, что этого достаточно. Надо больше учить носить маски, с помощью плакатов, инфолистков...

Некоторые из малочисленных людей без маски в ответ на предложение бесплатной маски машут рукой. Долгих разговоров они не ведут, заявляют, что вируса не боятся, и спешат уйти.

Узкое место закрытия Ида-Вирумаа

Во время недельной кампании маски раздаются у магазинов в Люганузе каждый день. Дальше с этим делом продолжать будут по мере необходимости, но продолжат наверняка.

Андреа Эйхе видит в установленных в Ида-Вирумаа более строгих ограничениях угрозу, которую не сумели предвидеть.