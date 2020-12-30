Новым мэром Нарвы стала Катри Райк

Бывший мэр Нарвы Алексей Евграфов получил 11 голосов.

Катри Райк сказала, что обещает быть мэром всего города Нарвы и ее жителей, а также коалиции и оппозиции городского собрания.

Перед избранием мэра председателем горсобрания стала кандидат от новой коалиции руководитель городского центра социальной помощи Татьяна Стольфат. За него проголосовали 19 депутатов горсобрания.Против проголосовал один депутат, десять бюллетеней были повреждены. Один депутат отсутствовал.

Выдвинувший от Центристской фракции кандидатуру Катри Райк на должность мэра Тармо Таммисте заявил, что Райк связан с Нарвой более 20 лет, имеет большой политический опыт как в Рийгикогу, так и в качестве министра внутренних дел.

Катри Райк: 21 год с Нарвой Катри Райк родилась 26 октября 1967 года в Тарту. Закончила тартускую 3-ю среднюю школу, изучала историю в Тартуском университете, где получила докторскую степень, а также совершенствовалась в нескольких университетах Германии.

Работала на разных должностях в администрации Тартуского университета. Потом в 1999 году переехала в Нарву, чтобы возглавить только что учрежденный Нарвский колледж Тартуского университета. В 2007-2009 годах Райк занимала должность вице-канцлера в Министерстве образования и науки, а в 2009-2015 годах опять руководила Нарвским колледжем.

В колледже Райк была главным "мотором" при создании нового учебного здания на Ратушной площади Нарвы, строившегося в 2009-2012 годах. В ту пору планирование и возведение этого экстравагантного в архитектурном смысле дома в историческом сердце Нарвы крепко рассорило Райк с тогдашним первым человеком в Нарве - центристом Михаилом Стальнухиным. Стальнухин поныне держит слово, что ноги его не будет в новом колледже. Однако сами по себе отношения двух мощных политиков за годы потеплели - они оба теперь в одной коалиции Нарвского горсобрания, которая и привела Райк на пост мэра города.

В 2015-2018 годах Катри Райк работала ректором Академии внутренней обороны. Опять же при ней академия задумала построить в Нарве свой учебный колледж или что-то вроде того. В 2018-2019 годах Райк была уже министром внутренних дел и с нового высокого поста следила за подготовкой строительства учебно-жилого дома академии в Нарве. Это опять же уникальное в плане архитектуры здание торжественно открыли в приграничном городе в октябре 2020 года, когда Катри Райк была уже членом Рийгикогу.

Мандат члена Рийгикогу XIV созыва Райк получила в 2019 году и сложила его 29 декабря 2020 года - накануне официального выдвижения в мэры Нарвы.

Райк до сего дня также являлась депутатом Нарвского городского собрания на протяжении двух созывов, начиная с 2013 года. Начиная с 2017 года она претендовала на пост мэра Нарвы, однако ее фракция "Meie Narva" находилась в оппозиции вплоть до ноября 2020-го. К осени нынешнего года в Нарвском горсобрании была сформирована новая коалиция с представителями Центристской партии, которая и привела Райк к воплощению мечты об управлении Нарвой.

С 2018 года Райк - член Социал-демократической партии Эстонии, до 2017 года была членом IRL.

За годы жизни в Нарве Райк написала и издала несколько книг об этом городе: "Minu Narva. Kahe maailma vahel"/"Моя Нарва. Между двух миров" (2013), "Narva kõige-kõige"/"Самое-самое о Нарве" (2017), "Narvale ja Narvast"/"Для Нарвы и о Нарве" (2019), "Viimane lahke maja"/"Последний добрый дом" (2020) и "Eriline Narva. Kohad ja sündmused"/"Особенная Нарва: места и события" (2020).

Некоторые награды и признания Катри Райк: знак за заслуги перед Ида-Вирумаа (2007), орден Белой Звезды III степени (2009), титул друга программы языкового погружения (2010), премия Ааду Луукаса "Миссия" (2012), титул "Женщина года" (2013).

Хобби Катри Райк: история Нарвы и собирание детских книг об этом.

Сама Райк не замужем, детей нет.

От фракции "Kodulinn Narva" бывший председатель горсобрания Ирина Янович выдвинула кандидатуру бывшего мэра Алексея Евграфова, который в середине декабря стал исполнительным руководителем Нарвской больницы. Янович обосновала выдвижение Евграфова собранными в его поддержку подписями 2858 жителей Нарвы.

Стольфат в настоящее время является беспартийной, но намерена вступить в Центристскую партию и также может стать председателем Нарвского округа Центристской партии вместо нынешнего лидера Яны Тоом.