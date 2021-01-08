Безработица в Ида-Вирумаа достигла самого высокого за последнее десятилетие уровня

Если в конце прошлого года в Ида-Вирумаа было 8033 зарегистрированных безработных, то по состоянию на вечер четверга - 8295. Уровень безработицы достиг 13,6%, это явно самый высокий показатель в Эстонии.

Год назад в Ида-Вирумаа было на пару тысяч безработных меньше и уровень безработицы составлял 10,1%.

Руководитель Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице Аннеки Теэлахк отметила, что в последний раз уровень безработицы в Ида-Вирумаа был таким высоким во время экономического кризиса в 2011 году. Она отметила, что в первые недели нового года новых безработных добавляется больше обычного каждый год, однако нынче это еще более ощутимо. "Среди новых безработных много тех, кто работал по срочному договору до конца года и теперь новый договор с ними не заключают", - сказала она.

По словам Теэлахк, сейчас в уезде нет ни одного крупного сокращения. Безработные приходят из всех областей, а не только из туриндустрии, которая сильно пострадала от ограничений.