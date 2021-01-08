Сб, 9.01.2021
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ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Безработица в Ида-Вирумаа достигла самого высокого за последнее десятилетие уровня

Аннеки Теэлахк.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

За первую рабочую неделю нового года число безработных в Ида-Вирумаа увеличилось на 262 человека, и безработица в уезде достигла самого высокого за последние десять лет уровня. 

Если в конце прошлого года в Ида-Вирумаа было 8033 зарегистрированных безработных, то по состоянию на вечер четверга - 8295. Уровень безработицы достиг 13,6%, это явно самый высокий показатель в Эстонии.

Год назад в Ида-Вирумаа было на пару тысяч безработных меньше и уровень безработицы составлял 10,1%. 

Руководитель Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице Аннеки Теэлахк отметила, что в последний раз уровень безработицы в Ида-Вирумаа был таким высоким во время экономического кризиса в 2011 году. Она отметила, что в первые недели нового года новых безработных добавляется больше обычного каждый год, однако нынче это еще более ощутимо. "Среди новых безработных много тех, кто работал по срочному договору до конца года и теперь новый договор с ними не заключают", - сказала она.

По словам Теэлахк, сейчас в уезде нет ни одного крупного сокращения. Безработные приходят из всех областей, а не только из туриндустрии, которая сильно пострадала от ограничений. 

На рост безработицы в Ида-Вирумаа повлияло наряду с коронапандемией сокращение рабочих мест в сланцевой промышленности, обусловленное зеленым переворотом.

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