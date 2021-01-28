Чт, 28.01.2021
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ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Мерило политических рабочих мест

Эстонский шахтный музей. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В сегодняшнем "Северном побережье" мы рассказываем о должностном конфликте в принадлежащем Тойлаской волости кохтла-ныммеском шахтном музее, увенчавшемся увольнением сотрудника, критиковавшего музейного руководителя. В подобных ситуациях стороннему человеку сложно судить, кто прав, а кто виноват, ведь обычно в таких рабочих неладах свою роль играют обе спорящие стороны и правду знают только они сами.

Сложно оценить, насколько важна в данной ситуации роль политической поддержки со стороны тойлаской волостной власти как владельца, ведь руководитель музея Этти Кагаров входит также в Тойлаское волостное собрание, что может оказывать свое влияние, особенно в нынешнем году выборов. Во всяком случае, оппонент Кагаров называет должность музейного руководителя политической.

Как бы там ни было, но на связанные с самоуправлениями рабочие места неизбежно смотрят не таким же взглядом, как на рабочие места в частном секторе. Частный предприниматель может менять своих работников (делая это, конечно, в рамках закона), не опасаясь публичной критики из-за каких-либо политических факторов. 

В сегодняшней газете мы пишем также о другом эпизоде с муниципальным рабочим местом, когда Йыхвиская волость должна выплатить компенсацию сокращенному более года назад бывшему советнику по хозяйству. Тогдашние события развивались, правда, таким образом, что позволяют напрямую включить тот случай в политический контекст, когда, пожертвовав чиновником, хотели укрепить коалицию.

Случаи, когда муниципальные места замешиваются в политику, мы наблюдали и раньше. С их помощью покупали власть и осуществляли политическую месть. К сожалению, от этого до сих пор не найдено другого лекарства, как разговоры об этике и совести, которые для разных людей означают очень разные вещи. 

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