ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Мерило политических рабочих мест

Сложно оценить, насколько важна в данной ситуации роль политической поддержки со стороны тойлаской волостной власти как владельца, ведь руководитель музея Этти Кагаров входит также в Тойлаское волостное собрание, что может оказывать свое влияние, особенно в нынешнем году выборов. Во всяком случае, оппонент Кагаров называет должность музейного руководителя политической.

Как бы там ни было, но на связанные с самоуправлениями рабочие места неизбежно смотрят не таким же взглядом, как на рабочие места в частном секторе. Частный предприниматель может менять своих работников (делая это, конечно, в рамках закона), не опасаясь публичной критики из-за каких-либо политических факторов.

В сегодняшней газете мы пишем также о другом эпизоде с муниципальным рабочим местом, когда Йыхвиская волость должна выплатить компенсацию сокращенному более года назад бывшему советнику по хозяйству. Тогдашние события развивались, правда, таким образом, что позволяют напрямую включить тот случай в политический контекст, когда, пожертвовав чиновником, хотели укрепить коалицию.