ВИДЕО ⟩ Сине-черно-белый флаг взметнулся в небо во время восхода солнца

С 2004 года многие жители Ида-Вирумаа приходят к водопаду Валасте ранним утром в день рождения Эстонской Республики, где на восходе солнца поднимается эстонский флаг.

В этом году в связи с коронаограничениями официальная церемония не состоялась. Однако под аккомпанемент гимна Эстонии в исполнении мужчин из хора "Kirderannik" флаг был поднят. Помимо них и представителей Алутагузеской дружины Кайтселийта за мероприятием наблюдали почти полсотни человек.