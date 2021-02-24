ВИДЕО ⟩ Сине-черно-белый флаг взметнулся в небо во время восхода солнца
Ранним утром в день рождения Эстонии более полусотни жителей Ида-Вирумаа собрались у водопада Валасте, где на флагштоке был поднят сине-черно-белый флаг.
Ранним утром в день рождения Эстонии более полусотни жителей Ида-Вирумаа собрались у водопада Валасте, где на флагштоке был поднят сине-черно-белый флаг.
С 2004 года многие жители Ида-Вирумаа приходят к водопаду Валасте ранним утром в день рождения Эстонской Республики, где на восходе солнца поднимается эстонский флаг.
В этом году в связи с коронаограничениями официальная церемония не состоялась. Однако под аккомпанемент гимна Эстонии в исполнении мужчин из хора "Kirderannik" флаг был поднят. Помимо них и представителей Алутагузеской дружины Кайтселийта за мероприятием наблюдали почти полсотни человек.
Председатель Тойлаского волостного собрания Роланд Петс, пожелавший присутствующим прекрасного юбилея республики, сказал, что сегодня самое главное - сохранить себя, своих друзей, родителей и детей.