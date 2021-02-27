ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Переломный момент

Хотя мы уже год воюем с невидимым врагом, который может атаковать с самых неожиданных направлений, способности эффективно сопротивляться у нас, кажется, не возникло. Мы, правда, вооружились масками, дезинфицирующими средствами и различными правилами, но гордились тем, что нам не пришлось вводить строгий режим "военного положения".

За это время один раз сменилось правительство, и новый премьер-министр Кая Каллас задалась целью уберечь и невидимых жертв, тех, кого вирус напрямую не поразил, но кто страдает от сопутствующих ограничений - начиная со школьников и заканчивая предприятиями и их работниками.

С новой недели мы будем жить примерно с теми же ограничениями, что действовали весной прошлого года во время чрезвычайного положения (с небольшими послаблениями). Однако ситуация с распространением инфекции гораздо хуже. Трудно понять заявления правительства, когда в один день говорят, что правительство делает все, чтобы не запирать общество на замок, на следующий день заявляют, что правительство вот-вот начнет обсуждать введение жестких ограничений, а на третий день мы узнаем, что да, грядут ограничения, которые стали результатом компромисса между учеными и политиками.

На сей раз кажется, что правительство запоздало с их введением. Хотя в случае с данным вирусом никто не может точно назвать подходящий момент. Если сравнивать с ограничениями во многих других странах, то Эстония до последнего момента пыталась поступать так, как Швеция весной, где сделали ставку на сознательность людей. Однако и там ситуация вышла из-под контроля.