ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Переломный момент
В ситуации, когда мы наконец начали получать вакцины против COVID-19, во всей Эстонии и в отдельно взятом Ида-Вирумаа возникло настолько тяжелое положение с распространением инфекции, какого у нас раньше не было.
В ситуации, когда мы наконец начали получать вакцины против COVID-19, во всей Эстонии и в отдельно взятом Ида-Вирумаа возникло настолько тяжелое положение с распространением инфекции, какого у нас раньше не было.
Хотя мы уже год воюем с невидимым врагом, который может атаковать с самых неожиданных направлений, способности эффективно сопротивляться у нас, кажется, не возникло. Мы, правда, вооружились масками, дезинфицирующими средствами и различными правилами, но гордились тем, что нам не пришлось вводить строгий режим "военного положения".
За это время один раз сменилось правительство, и новый премьер-министр Кая Каллас задалась целью уберечь и невидимых жертв, тех, кого вирус напрямую не поразил, но кто страдает от сопутствующих ограничений - начиная со школьников и заканчивая предприятиями и их работниками.
С новой недели мы будем жить примерно с теми же ограничениями, что действовали весной прошлого года во время чрезвычайного положения (с небольшими послаблениями). Однако ситуация с распространением инфекции гораздо хуже. Трудно понять заявления правительства, когда в один день говорят, что правительство делает все, чтобы не запирать общество на замок, на следующий день заявляют, что правительство вот-вот начнет обсуждать введение жестких ограничений, а на третий день мы узнаем, что да, грядут ограничения, которые стали результатом компромисса между учеными и политиками.
На сей раз кажется, что правительство запоздало с их введением. Хотя в случае с данным вирусом никто не может точно назвать подходящий момент. Если сравнивать с ограничениями во многих других странах, то Эстония до последнего момента пыталась поступать так, как Швеция весной, где сделали ставку на сознательность людей. Однако и там ситуация вышла из-под контроля.
Но в сложившейся ситуации правительство не должно обвинять народ в безответственном поведении, а народ не должен пенять правительству за некомпетентные решения. Потому что такого оккупанта на нашей земле не было давно и никто из нас не был готов. Но переломный момент уже не за горами, ведь вакцинация расширяется, да и наступающая весна становится нашим союзником.