ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Четырехполосное шоссе пока что остается мечтой

В то же время политикам от разных партий приходится честно признаться, что лихо данные несколько лет назад обещания вот-вот приступить к перестройке в четырехполосное шоссе Йыхви - Нарва стали, скорее, отражением огромного желания понравиться избирателям, которое, к сожалению, имеет очень слабую связь с реальностью.

Во-первых, осуществление этого плана оказалось бы чисто технически невозможным даже в случае, если бы вопрос был не в деньгах, которые можно, в принципе, взять взаймы. Как признался недавно руководитель Департамента транспорта, полки новых проектов просто пусты. В промежуточные годы образовалась пауза в проектировании. Маловероятно, чтобы об этом не знали члены Рийгикогу и связанные с данной областью министры.

Большие дорожно-строительные проекты невозможно стряпать, как фастфуд. Уже исходя из законов они предполагают процесс с долгими временными рамками, включающий в себя множество согласований и обсуждений. Изумляет как раз то, что хотя перестройка шоссе Йыхви - Нарва в четырехполосное входит в арсенал политиков уже более 15 лет, предварительная работа для этого по сути выполнена не была.