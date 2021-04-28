ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Министр по делам Ида-Вирумаа необходим

В обычной ситуации создание поста министра, занимающегося только одним уездом, в государстве размером с Эстонию выглядело бы расточительством. Однако в случае Ида-Вирумаа создание должности министра по делам уезда, по мнению "Северного побережья", обоснованно.

Разные правительства и министерства борются с проблемами Ида-Вирумаа на протяжении более четверти века. Сказать, что вся эта работа прошла впустую, было бы неверно, однако желаемые результаты все-таки остаются вне досягаемости. Так, Ида-Вирумаа остается регионом с самой большой безработицей в Эстонии. Из этого проистекают многие другие проблемы.

На Днях справедливого перехода, стартовавших в среду, специалист по развитию Ида-Вирумааского союза самоуправлений Харди Мурула метко заметил, что нам много лет хорошо удается составлять всякие программы развития, однако поставленные в них цели по большей части остаются недостигнутыми.

Начавшийся зеленый поворот, правда, даст Ида-Вирумаа новые возможности, а также деньги, но пока он только добавил проблем вследствие сворачивания сланцевой промышленности.

Организацией справедливого перехода и поисками лучшего будущего для Ида-Вирумаа сейчас занимаются многие чиновники. В то же время местным жителям до сих пор довольно сложно понять, какие позитивные изменения и когда он привнесет в их жизнь.