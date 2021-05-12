Служащие Сил обороны прибрались в Йыхви

По словам специалиста по хозяйственным вопросам Йыхвиского волостного управления Айво Тамма, больше всего военнослужащих трудилось в той части городского парка, что граничит с улицей Парги, по которой сами военные ходят из своего городка в центр города. "Теперь им самим тоже будет приятнее там передвигаться. За один день была проделана большая уборка", - сказал он.

Вместе с тем Тамм отметил, что потребуется еще много таких субботников, чтобы привести парк в порядок. "Например, мы успели убрать из парка всего лишь процентов десять бетонных глыб, оставшихся с советских времен".

Командир Вируского пехотного батальона, подполковник Тарво Луга тоже сказал, что в парке еще многое предстоит сделать. "Но уже сейчас неопределенная местность, которая еще вчера была одичавшей и заросшей кустарником, превратилась в просматриваемый и красивый парк".

По словам Айво Тамма, в ближайшие годы волость планирует восстановить историческую дорогу, ведущую от окраины парка прямо к проходной городка Сил обороны.