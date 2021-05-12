Служащие Сил обороны прибрались в Йыхви
Около сотни служащих Сил обороны убирали во вторник в парке и на улицах Йыхви упавшие ветки, бетонные глыбы и прочий мусор.
Около сотни служащих Сил обороны убирали во вторник в парке и на улицах Йыхви упавшие ветки, бетонные глыбы и прочий мусор.
По словам специалиста по хозяйственным вопросам Йыхвиского волостного управления Айво Тамма, больше всего военнослужащих трудилось в той части городского парка, что граничит с улицей Парги, по которой сами военные ходят из своего городка в центр города. "Теперь им самим тоже будет приятнее там передвигаться. За один день была проделана большая уборка", - сказал он.
Вместе с тем Тамм отметил, что потребуется еще много таких субботников, чтобы привести парк в порядок. "Например, мы успели убрать из парка всего лишь процентов десять бетонных глыб, оставшихся с советских времен".
Командир Вируского пехотного батальона, подполковник Тарво Луга тоже сказал, что в парке еще многое предстоит сделать. "Но уже сейчас неопределенная местность, которая еще вчера была одичавшей и заросшей кустарником, превратилась в просматриваемый и красивый парк".
По словам Айво Тамма, в ближайшие годы волость планирует восстановить историческую дорогу, ведущую от окраины парка прямо к проходной городка Сил обороны.
В ближайшие недели продолжится строительство новых парковых дорожек, которое началось осенью. До наступления зимы соорудили щебневые основания дорожек, но асфальт уложен не был. Весной в парке также установят фонтан. По словам Тамма, сейчас строитель не может этого сделать, поскольку из-за проблем с поставками не все детали успели прибыть из Китая.