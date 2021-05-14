КРЕДО БЫВШЕГО СЛЕДОВАТЕЛЯ ⟩ Илья Масляков: "Рутина не устраивает - иди вперед!"

- Благодарность нашей стране за заботу о сотрудниках полиции - при этой работе сталкиваешься с большим количеством негатива, многие психологически сгорают и не дорабатывают до пенсии. Кроме того, все время ходишь по краю законности, надо четко знать права и обязанности свои и тех, с кем работаешь, чтобы не перегнуть... Стрессов много, поэтому люди очень выматываются. Мне всегда нравилась моя работа, но к концу и сам понимал - еще чуть-чуть и тоже сгорю.