КРЕДО БЫВШЕГО СЛЕДОВАТЕЛЯ ⟩ Илья Масляков: "Рутина не устраивает - иди вперед!"
Три года назад следователя Идаской префектуры полиции Илью Маслякова проводили на заслуженный отдых. Став молодым пенсионером - в 50 лет, другую работу искать он не стал, как большинство его коллег, а с головой окунулся в творчество. За три года записано около 40 новых авторских песен, еще больше текстов, которые ждут своего часа. Выпустил второе издание детективной пьесы в стихах "Федерика ди Альто Адидже, маркиза с грустною судьбой" и сборник стихов "Рифмуя жизнь".