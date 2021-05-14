Сб, 15.05.2021
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КРЕДО БЫВШЕГО СЛЕДОВАТЕЛЯ ⟩ Илья Масляков: "Рутина не устраивает - иди вперед!"

Автор и исполнитель Илья Масляков с удовольствием делится своим творчеством в разных аудиториях, в том числе и в Кохтла-Ярвеской библиотеке. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Три года назад следователя Идаской префектуры полиции Илью Маслякова проводили на заслуженный отдых. Став молодым пенсионером - в 50 лет, другую работу искать он не стал, как большинство его коллег, а с головой окунулся в творчество. За три года записано около 40 новых авторских песен, еще больше текстов, которые ждут своего часа. Выпустил второе издание детективной пьесы в стихах "Федерика ди Альто Адидже, маркиза с грустною судьбой" и сборник стихов "Рифмуя жизнь".

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- В 50 лет мужчина в расцвете сил. Что Вы чувствовали, прощаясь с трудной, но интересной работой?

- Благодарность нашей стране за заботу о сотрудниках полиции - при этой работе сталкиваешься с большим количеством негатива, многие психологически сгорают и не дорабатывают до пенсии. Кроме того, все время ходишь по краю законности, надо четко знать права и обязанности свои и тех, с кем работаешь, чтобы не перегнуть... Стрессов много, поэтому люди очень выматываются. Мне всегда нравилась моя работа, но к концу и сам понимал - еще чуть-чуть и тоже сгорю.

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