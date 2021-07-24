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Алутагузеская волость через аукцион ищет владельцев для участков в новом жилом районе

В новом жилом районе Ийзаку несколько домов уже готовы или почти готовы. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

На участках в двух новых жилых районах Алутагузеской волости особенного оживления не заметно, четырем из них волость надеется найти покупателей через аукцион.

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Основа для создания двух новых жилых районов в Алутагузеской волости была заложена еще до административной реформы бывшими волостями Мяэтагузе и Ийзаку. Были выкуплены земли у государства, разработаны детальные планировки, проложили канализацию, создали возможность для водоснабжения и подключения к электроэнергии.

Первые участки недвижимости были проданы пять-шесть лет назад.

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