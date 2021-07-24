Алутагузеская волость через аукцион ищет владельцев для участков в новом жилом районе
На участках в двух новых жилых районах Алутагузеской волости особенного оживления не заметно, четырем из них волость надеется найти покупателей через аукцион.
На участках в двух новых жилых районах Алутагузеской волости особенного оживления не заметно, четырем из них волость надеется найти покупателей через аукцион.
Основа для создания двух новых жилых районов в Алутагузеской волости была заложена еще до административной реформы бывшими волостями Мяэтагузе и Ийзаку. Были выкуплены земли у государства, разработаны детальные планировки, проложили канализацию, создали возможность для водоснабжения и подключения к электроэнергии.