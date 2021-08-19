Тийт Вяхи: "Я приехал спецпредставителем на северо-восток Эстонии не драться, а искать выход на курсах выживания"
В августе 1991 года Тийт Вяхи, министр транспорта в правительстве Эдгара Сависаара, стал специальным представителем на северо-востоке Эстонии. Возразить он не смог, так как отсутствовал на заседании правительства. В то же время он соглашается, что проведенные в этой роли месяцы имели важное значение в том, что он сам позднее стал премьер-министром, а городу Силламяэ удалось избежать судьбы Вийвиконна.