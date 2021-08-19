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Тийт Вяхи: "Я приехал спецпредставителем на северо-восток Эстонии не драться, а искать выход на курсах выживания"

Тийт Вяхи признается, что хотя ему были даны большие полномочия для работы на северо-востоке Эстонии, он вел себя здесь не как начальник, а скорее как спецпредставитель, желающий помочь наладить жизнь в этом краю в довольно тяжелой ситуации. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В августе 1991 года Тийт Вяхи, министр транспорта в правительстве Эдгара Сависаара, стал специальным представителем на северо-востоке Эстонии. Возразить он не смог, так как отсутствовал на заседании правительства. В то же время он соглашается, что проведенные в этой роли месяцы имели важное значение в том, что он сам позднее стал премьер-министром, а городу Силламяэ удалось избежать судьбы Вийвиконна.

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- В то время, когда проходил августовский путч и восстановление независимости Эстонии, вы в качестве главы правительственной делегации находились в Копенгагене. Вы говорили, что уже в первый день поняли, что путч провалится. Что вам дало такую уверенность?

- Я увидел пресс-конференцию путчистов: мужчины были в серых костюмах, говорили довольно путано, а их руководитель Геннадий Янаев был явно пьян, и у него дрожали руки. Так госпереворот не делается. Я позвонил домой супруге и сказал: "Спокойствие!".

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