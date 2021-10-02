Театр "Туулевески" начал сезон с побед

Йыхвисцы показали спектакль "Золушка", заработав премию за анимацию и актерское мастерство. Актриса Любовь Богданова, сыгравшая Мачеху и Фею, получила приз за лучшую женскую роль. Василий Алферов отмечен за лучшую мужскую роль (Король).

В создании этого спектакля в 2019 году кроме "мельников" участвовала международная команда: режиссер из Болгарии Саби Сабев, художник из Литвы Алдона Забиелскайте, музыку написал таллиннский композитор Вячеслав Могилевцев.