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Театр "Туулевески" начал сезон с побед

Фрагмент спектакля "Золушка". ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Театр "Туулевески" получил награды на 22-м международном фестивале "LutFest", который проходил в Источно-Сараево (Босния и Герцеговина).

Йыхвисцы показали спектакль "Золушка", заработав премию за анимацию и актерское мастерство. Актриса Любовь Богданова, сыгравшая Мачеху и Фею, получила приз за лучшую женскую роль. Василий Алферов отмечен за лучшую мужскую роль (Король).

В создании этого спектакля в 2019 году кроме "мельников" участвовала международная команда: режиссер из Болгарии Саби Сабев, художник из Литвы Алдона Забиелскайте, музыку написал таллиннский композитор Вячеслав Могилевцев.

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