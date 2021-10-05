Автовладельцев стали штрафовать чаще

Нехватка парковочных мест в городах не позволяет автомобилистам оставлять свои транспортные средства везде, где удобно. Случается, край обочины может незаметно переходить в газон. По правилам, если хотя бы одно колесо будет выступать за асфальт, автомобилист становится нарушителем ПДД.

Список нарушителей парковки в Кохтла-Ярве значительно пополнился не только потому, что сами чиновники стали активнее вести проверки на городских улицах, но также благодаря более тесному сотрудничеству с полицией; иногда сообщают о парковке автомобилей в зоне действия запрещающих знаков и на газонах также сами горожане.