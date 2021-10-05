Автовладельцев стали штрафовать чаще
С начала года в Кохтла-Ярве предупредительные штрафы за неправильную парковку автомобилей заплатили 140 автовладельцев, что уже на три десятка больше, чем за весь прошлый год.
С начала года в Кохтла-Ярве предупредительные штрафы за неправильную парковку автомобилей заплатили 140 автовладельцев, что уже на три десятка больше, чем за весь прошлый год.
Нехватка парковочных мест в городах не позволяет автомобилистам оставлять свои транспортные средства везде, где удобно. Случается, край обочины может незаметно переходить в газон. По правилам, если хотя бы одно колесо будет выступать за асфальт, автомобилист становится нарушителем ПДД.