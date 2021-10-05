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Автовладельцев стали штрафовать чаще

Оспаривать этот случай неправильной парковки вряд ли решатся - нарушение очевидно. ФОТО: Erakogu

С начала года в Кохтла-Ярве предупредительные штрафы за неправильную парковку автомобилей заплатили 140 автовладельцев, что уже на три десятка больше, чем за весь прошлый год.

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Нехватка парковочных мест в городах не позволяет автомобилистам оставлять свои транспортные средства везде, где удобно. Случается, край обочины может незаметно переходить в газон. По правилам, если хотя бы одно колесо будет выступать за асфальт, автомобилист становится нарушителем ПДД.

Список нарушителей парковки в Кохтла-Ярве значительно пополнился не только потому, что сами чиновники стали активнее вести проверки на городских улицах, но также благодаря более тесному сотрудничеству с полицией; иногда сообщают о парковке автомобилей в зоне действия запрещающих знаков и на газонах также сами горожане.

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