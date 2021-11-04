В Йыхви даст концерт уникальный Российский роговой оркестр

В 1751 году было решено сделать сюрприз на день рождения российской императрице Елизавете Петровне, и был сформирован ансамбль из двух десятков охотничьих рогов, который играл музыку на любимом охотничьем празднике императрицы.

Окружение императрицы было настолько очаровано звуками рожков, что при дворе сразу же сформировался оркестр из множества видов рожков. Для них была создана специальная музыка, которую исполняли к празднованию придворных событий. Такой способ музицирования был очень затратным - один человек играл звук только одной высоты, к тому же ансамбль требовал очень высокотехнологичного мастерства.

Российский роговой оркестр был основан в 2006 году Сергеем Поляничко. Сегодня в коллекции оркестра 106 инструментов ручной работы, на которых играют 17 молодых российских музыкантов. Оркестр исполняет придворную музыку своего времени, а также всевозможные аранжировки произведений классической музыки. Музыкальные инструменты изготовил мастер Владимир Головешко.

Роговой оркестр уникален тем, что один музыкант может извлечь всего одну ноту, и только совместное музицирование связывает отдельные ноты и превращает их в цельное произведение. "Поэтому существование этого коллектива - это само по себе чудо. Оркестр уникален для нашей планеты, - отмечает художественный руководитель и дирижер Сергей Поляничко. - Невозможно сказать, что роговой звук вообще похож на что-либо. Это чарующий тембр и звук, который свойственен только звучанию рогового инструмента. В чем-то это напоминает звучание органа - такое же мощное, но более духовное. Это живой орган".