Скончался натуралист и писатель Юхан Лепасаар

Еще подростком увлекшись наблюдениями за природой, Юхан Лепасаар продолжал эту деятельность до конца своей жизни. Большую часть свободного времени он проводил в лесу, слушая и слыша, глядя и замечая, и делился своими наблюдениями с читателями "Северного побережья" в течение многих лет. Рассказы Лепассаара ждали и читали с удовольствием. Как и его книги о болотах и топях.

В рядах лесных братьев Юхан Лепасаар сражался за свободу Эстонии, в результате чего ему пришлось семь лет своей жизни провести в лагерях заключенных в Казахстане. Об этих годах Лепасаар впоследствии составил сборник стихов.

В 1994 году известнейший эстонский автор фильмов о природе Рейн Маран снял о нем ленту "Kandlekuusk". По словам кинорежиссера, его внимание привлекли написанные Лепасааром с непосредственным ощущением материала истории о природе. "Его тексты бодрящи, ощущение природы иногда даже болезненно, но нельзя сказать, что сентиментально. Во время съемок я узнавал интересного человека со сложной судьбой, живущего с глубоким пониманием и уважением природы", - отмечал Маран.

В 2015 году Яан Рийс, известный как инициатор "Looduse Omnibuss", снял серию видеофильмов из четырех частей, в которой Юхан Лепасаар делится своими мыслями о жизни и природе.

- Юхан был человеком природы, он знал природу и ее проблемы, - сказала Анне Нургамаа, председатель Алутагузского отделения Общества охраны природы. - Все его произведения написаны, основываясь на собственном опыте, сочно и эмоционально. Он был очень известен в обществе охраны природы своими произведениями о природе. Но он также изучал историю деревни Оонурме и мог долго рассказывать о ней.