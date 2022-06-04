Правление Социал-демократической партии и парламентская фракция социал-демократов сегодня обсудили сложившуюся политическую ситуацию и приняли предложение Партии реформ начать переговоры по созданию новой правящей коалиции.
Соцдемы согласились на переговоры с реформистами
По словам председателя Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса, Эстонии нужно приличное, но компетентное и надежное правительство.
Правление Социал-демократической партии дало председателю партии мандат на начало переговоров при условии, что партия «Отечество» также согласится присоединиться к переговорам и сформировать новую коалицию. «Навряд ли наше сегодняшнее решение кого-то удивит. Мы делаем именно то, что наши члены, избиратели и, по сути, общество в целом ожидают от правления соцдемов», — сказал Ляэнеметс.
«Социал-демократы готовы работать во имя коалиционного правительства, которое обеспечит Эстонии чувство безопасности, - прокомментировал Лаури Ляэнеметс. - Хрупкая ситуация, вызванная внешними факторами, требует надежного и конструктивного правительства. Ввиду надвигающейся трудных осени-зимы и стремительного роста цен у соцдемов моральное обязательство предлагать на государственном уровне решения, которые в трудные времена защитят средства к существованию населения Эстонии. Жизнеобеспечение людей является безусловным условием внутренней безопасности и стабильности нашей страны. Государство защищено, когда защищен человек».
«В настоящее время мы выходим из кризиса здравоохранения, повторение которого нельзя полностью исключить. Кроме того, Эстонии необходимо справиться с кризисом безопасности и ситуацией, когда мировая экономика становится все более хрупкой, а инфляция и цены на энергоносители бьют рекорды. Мы не можем влиять на эти внешние процессы — они влияют на нас. Вот почему нам нужно оглянуться и искать решения, которые защитят возможности проживания наших людей в трудные времена. Идеи, опыт и знания есть у соцдемов с Партией реформ, так и у "Отечества". Вместе мы смогли бы уже в ближайшие месяцы предложить людям приличное, но ответственное и компетентное правительство», — считает Ляэнеметс.
Сегодня правление партии также утвердило переговорную делегацию в составе председателя Лаури Ляэнеметса, генсекретаря Эдуарда Одинца, заместителя председателя Рийны Сиккут, а также членов правления Анто Лийвата, Евгения Осиновского, Индрека Саара и Пеэпа Петерсона.