Соцдемы согласились на переговоры с реформистами

Правление Социал-демократической партии дало председателю партии мандат на начало переговоров при условии, что партия «Отечество» также согласится присоединиться к переговорам и сформировать новую коалицию. «Навряд ли наше сегодняшнее решение кого-то удивит. Мы делаем именно то, что наши члены, избиратели и, по сути, общество в целом ожидают от правления соцдемов», — сказал Ляэнеметс.

«В настоящее время мы выходим из кризиса здравоохранения, повторение которого нельзя полностью исключить. Кроме того, Эстонии необходимо справиться с кризисом безопасности и ситуацией, когда мировая экономика становится все более хрупкой, а инфляция и цены на энергоносители бьют рекорды. Мы не можем влиять на эти внешние процессы — они влияют на нас. Вот почему нам нужно оглянуться и искать решения, которые защитят возможности проживания наших людей в трудные времена. Идеи, опыт и знания есть у соцдемов с Партией реформ, так и у "Отечества". Вместе мы смогли бы уже в ближайшие месяцы предложить людям приличное, но ответственное и компетентное правительство», — считает Ляэнеметс.