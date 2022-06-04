В передаче Keskpäevatund на радио Kuku Прийт Хыбемяги, Марек Страндберг и Айнар Рууссаар отметили, что премьер-министр Кая Каллас твердо действовала в разрешении правительственного кризиса, и теперь важно, чтобы формируя новое правительство партии руководствовались не парламентской математикой, а решением стоящих перед Эстонией проблем, пишет "Постимеэс".
Журналисты: наконец-то в нашем правительстве больше нет криминальной партии
По словам Прийта Хыбемяги, мы неоднократно слышали, как министры Центристской партии обвиняли Каю Каллас в том, как их обделяли и предавали, что они выполняли свою работу лучшим образом, что они хотели добра для республики, а теперь их всех вместе отправили домой. Хыбемяги сказал, что мы долгое время терпели, что у нас в правительстве есть партия, против которой возбуждено уголовное дело. «Мы постоянно говорили о том, как это возможно, что в правительстве находится партия, которая постоянно натыкается на параграфы Уголовного кодекса и получает обвинительные приговоры. Теперь мы можем сказать, что у нас больше нет криминальной партии в правительстве».
Хыбемяги добавил, что сейчас слишком много занимаются парламентской математикой, но, в конце концов, не все эти изменения должны отвечать интересам политиков или правителей. Важно, чтобы в Эстонии мы могли привести в порядок свои дела, чтобы наша жизнь была в безопасности, чтобы мы были защищены и хорошо перенесли зиму: «Это главная задача всей этой парламентской математики. А не то, кто сколько голосов наберет».
Айнар Рууссаар указал, что правительственный кризис сам по себе является вполне нормальным явлением, и в преддверие выборов перед «Отечеством» и социал-демократами открылась новая возможность. Вопрос в том, будет ли им выгоднее быть в оппозиции или нести же ответственность правительства. Он добавил, что никто не может исключить, что через две недели та же криминальная партия станет ведущей партией правительства.
Марек Страндберг сказал, что это довольно своеобразно, когда глава правительства решает исключить партию из правительства. «Говорят, что если в правительстве происходит ругань, то правительство должно уйти в отставку, но теперь было показано, что если одна лодка пошла ко дну, то вторая не должна». По словам Страндберга, это, естественно, вызывает большое недовольство в Центристской партии, поскольку план был другим. План состоял в том, чтобы гнуть свою линию, причинять неудобства, рассказывать противоречивые истории, которые не стыкуются друг с другом, и надеяться, что правительство коллективно уйдет в отставку. Он напомнил, что на самом деле подобное сочетание правительственной коалиции – Центристской партии и Партии реформ – уже подвергалось критике при формировании правительства. По словам Страндберга, было совершенно ясно, что все плохое, что сопровождало Центристскую партию, в конце концов реализуется. Война в Украине сейчас просто стала катализатором, что вызвало высокую напряженность. «Если в стране с 20-процентной инфляцией еще нужно решать вопросы безопасности, связанные с национальной обороной, а в ситуации, когда у вас в правительстве сидит группа, вполголоса поддерживающая Кремль и смотрящая на то, как бы гнуть свою линию, то это совершенно невыносимо», – описывал ситуацию Страндберг, добавляя, что Кая Каллас довольно прямолинейно прекратила колхоз в своем правительстве, что само по себе является мощным шагом.
По словам Страндберга, сейчас вопрос в том, какие возможности есть у всех остальных сторон. Среди прочего возникает вопрос, имеет ли вообще «Отечество» возможность предложить министров, чтобы правые и исключенные из партии не пришли в Рийгикогу на замещающие места.