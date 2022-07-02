ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Название местного самоуправления портит его?

Однако то, что 97 процентов йыхвисцев не посчитали нужным принять участие в этом опросе, еще больше показывает отношение: эта тема жителей не волнует. Если же спросить, почему местная власть занимается темой, которая не интересует жителей, то услышим разговоры о стратегиях, программах развития, формировании имиджа, которые, несомненно, важны для продвижения местного самоуправления, но вряд ли смена названия поможет решить насущные проблемы.

В Йыхви провели этот референдум как бы между прочим, только потому, что его требует закон. Особенно и не старались объяснить людям, почему это важно, и как выясняется, аргументов-то особо и нет. Может, какой-то политик будет испытывать гордость от того, что представляет не волость, а город. Однако город Йыхви, как внутриволостной город, по-прежнему существует, и что с того, что в понятии административной единицы это одна волость. Что, изменение статуса сделает Йыхви успешнее, чище, развитее? Можно тогда и здание Йыхвиской волостной управы переименовать в ратушу, а парковку перед ней в Ратушную площадь - будет ведь звучать более впечатляюще, не так ли? Но жителям намного важнее, чтобы на этой площади, как и на других улицах, не было ям и ее регулярно обслуживали.