Прошедший недавно в Йыхви референдум по вопросу, необходимо ли волость переименовать в город, закончился, и о его результатах можно прочитать в сегодняшней газете. Недаром ведь говорят, что цифры и статистику можно вывернуть по-разному, если одно вывести на передний план, а другое задвинуть на задний.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Название местного самоуправления портит его?
Так же как и идейный вдохновитель "урбанизации" Йыхви, председатель волостного собрания Валло Реймаа считает, что самое главное, что переименование Йыхви в город поддержало 80 процентов проголосовавших. Это вроде как показывает отношение.
Однако то, что 97 процентов йыхвисцев не посчитали нужным принять участие в этом опросе, еще больше показывает отношение: эта тема жителей не волнует. Если же спросить, почему местная власть занимается темой, которая не интересует жителей, то услышим разговоры о стратегиях, программах развития, формировании имиджа, которые, несомненно, важны для продвижения местного самоуправления, но вряд ли смена названия поможет решить насущные проблемы.
Если Реймаа сравнивает референдум с социологическим исследованием, то в данном случае это сравнение неуместно. В социологических исследованиях делается очень точная выборка людей, т.е. уменьшенная модель общества, которую опрашивают. Здесь же люди, которые сами хотели прийти и поучаствовать.
В Йыхви провели этот референдум как бы между прочим, только потому, что его требует закон. Особенно и не старались объяснить людям, почему это важно, и как выясняется, аргументов-то особо и нет. Может, какой-то политик будет испытывать гордость от того, что представляет не волость, а город. Однако город Йыхви, как внутриволостной город, по-прежнему существует, и что с того, что в понятии административной единицы это одна волость. Что, изменение статуса сделает Йыхви успешнее, чище, развитее? Можно тогда и здание Йыхвиской волостной управы переименовать в ратушу, а парковку перед ней в Ратушную площадь - будет ведь звучать более впечатляюще, не так ли? Но жителям намного важнее, чтобы на этой площади, как и на других улицах, не было ям и ее регулярно обслуживали.