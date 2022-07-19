Коалиция Партии реформ, "Отечества" и соцдемов договорилась, что к 1 ноября этого года будет принят Закон о переходе на эстоноязычное образование в детских садах и основных школах. Согласно этому, в 2024 году переход на обучение на эстонском языке начнется в детских садах, а также в первом и четвертом классах. К 2030 году вся система образования должна стать эстоноязычной. Для реализации этого плана требуется гораздо больше учителей, чем прежде.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Как привлечь в школы больше учителей?
Как привлечь в школы больше учителей?
ТЫНИС ЛУКАС, министр образования и науки, "Отечество":
- В 2024 году весь объем основной школы еще не будет нужен. Мы также говорим о детсадах. В случае детсада это может быть проще, потому что довольно много молодых людей учатся на педагогов дошкольного образования и классных учителей. Если мы их достаточно мотивируем, мы найдем этих людей.
В определенные регионы людей надо будет привлекать доплатами и дополнительными социальными гарантиями. И для этого коалиция договорилась предпринять эти необходимые шаги.