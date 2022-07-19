Опрос ⟩ «Оттуда хоть что-то носили, а теперь запрещено все». Что путешественники в Нарве думают о новых таможенных ограничениях?

С 10 июля вступили международные санкции против России, которые запрещают ввоз крепкого алкоголя, мебели, удобрений и так далее. Rus.Postimees решил выяснить, что об этом думают простые люди в приграничном городе Нарва.

Алексей считает что приграничное сотрудничество - очень важная вещь и лучше торговать и дружить. Он подмечает, что на его жизнь нововведения никак не влияют.

Анатолий возмущен решением ограничить перевозку товаров через границу. По его мнению в ситуации резкого роста цен, данное решение влияет на многих граждан и особенно на тех, кто безработный и для кого перевозка товаров была своего рода заработком.

Валерий сказал, что новые ограничения он даже не заметил, так как ничего ныне запрещенного не возит. Он также считает, что в ближайше время будут больше ввозить не из России в Эстонию, а наоборот, из Эстонии в Россию. По его мнению, решение ограничить ввоз сейчас - необходимое, и когда ситуация решится, то все вновь станет на свои места.

Екатерина недовольна таможенными ограничениями. Она говорит, что хотя водка в России продается более-менее по такой же цене, но другие продукты дешевле. На нее как на безработную и мать троих детей это решение влияет достаточно сильно.