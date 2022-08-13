Нарвский ресторан якобы отказал в обслуживании политику, выступившему за демонтаж танка

Несколько политиков в неофициальном общении с "Северным побережьем" подтвердили, что одного депутата Нарвского горсобрания из правящей коалиции не обслужили в ресторане "Old Trafford". Дескать, там за стойкой что-то вроде черного списка депутатов из коалиции, которые публично заявили, что проголосуют за демонтаж танка.

Заведение общепита "Old Trafford" много лет арендует помещения на первом этаже здания Нарвского горсобрания и является весьма популярным как у рядовых клиентов - туристов и местных, так и у политиков. Никто из нескольких опрошенных членов горсобрания не сказал, с кем именно там обошлись дискриминирующе.

Член правления владеющего рестораном ТОО "Ronyx Team" Руслан Дышкант сказал в комментарии "Северному побережью", что он тоже слышал о том, как у них якобы не обслужили члена Нарвского горсобрания из числа коалиции. "Это ложная информация одного из депутатов, с которым у меня не очень хорошие отношения; это такой Ларченко - он говорит про меня всякую гадость", - сказал Дышкант, отказавшись комментировать подробнее.

Упомянутый депутат Денис Ларченко - видный член правящего в Нарве политического союза во главе с мэром Катри Райк - сказал "Северному побережью", что не будет говорить о том, как одного не называемого по имени члена коалиции не обслужили в "Old Trafford".