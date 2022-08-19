Премьер-министр Кая Каллас сказала, что правительство не будет впредь заниматся переносом советских памятников, а предполагает, что это сделают самоуправления.
Кая Каллас: вопрос переноса памятников Кохтла-Ярве и Силламяэ будут решать самоуправления
"Думаю, что у нас сейчас достаточно много других тем, которыми следует заниматься. В целом государство исходит из того, что впредь местные самоуправления сами будут решать судьбу тех памятников, которые находятся на их территории", сказала она "Делфи".
По словам Каллас, к правительству для консультации обращались разные местные самоуправления, советовались, как проводить такие операции.
"И мы рассчитываем, что самоуправления будут сами организовывать свою деятельность, в том числе в Кохтла-Ярве и Силламяэ. Наше вмешательство потребуется только в том случае, если мы увидим рост напряженности, которую невозможно будет устранить иным образом".
Каллас добавила, что это относится ко всем уездам. В соответствии с общепринятой практикой местное самоуправление само принимает решения, которые его касаются. "По мере возможностей мы будем наблюдать и помогать".