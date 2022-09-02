Omniva закроет почтовое отделение в Синимяэ

С весны Omniva в сотрудничестве с местными самоуправлениями занимается реорганизацией сети почтовых отделений. В ходе этого совместно пересмотрены организация и объемы посылочных и почтовых услуг в регионах, согласована актуализация услуг.

"К настоящему моменту состоялась встреча с представителями 68 волостей и представителями семи городов, в ближайшее время планируется провести несколько индивидуальных встреч", - рассказала пресс-секретарь Omniva Кристина Хаавала.

"Мы обсудили с местными самоуправлениями, как лучше всего удовлетворить потребность жителей в почтовых услугах. Если местное почтовое отделение имеет очень низкую посещаемость, то нет причин держать его открытым. Вместо этого клиент сможет вызвать почтальона на дом и/или воспользоваться посылочным автоматом, что сделает курьерские и почтовые услуги более гибкими", - отметила Хаавала.

В Omniva подчеркивают, что если клиент живет в районе, где ближайшее почтовое учреждение находится на расстоянии более пяти километров, он может бесплатно заказать почтальона на дом.

"Так как объем услуг в почтовых отделениях постоянно уменьшается, некоторые просто необходимо закрыть. Речь идет о тех почтовых учреждениях, потребность в которых значительно снизилась. Большинство, то есть свыше 60 из них - это почтовые пункты. Мы закрываем или уже закрыли в общей сложности десять отделений, также три почтовые отделения заменят почтовыми пунктами. По состоянию на начало сентября у Omniva открыто 201 почтовое учреждение, а к концу осеннего периода их будет 182, в том числе 78 почтовых конторы", - рассказала Хаавала.

"Мы будем постепенно обновлять почтовые конторы, чтобы сделать обстановку более приятной и комфортной как для наших сотрудников, так и для клиентов", - добавила пресс-секретарь.

Отделения, которые планируется закрыть: