Omniva планирует закрыть осенью 70 почтовых отделений, у концерна останется 182 конторы по всей стране. Таким образом, логистическое предприятие планирует сэкономить примерно миллион евро в год, пишет rus.err.ee.
Omniva закроет почтовое отделение в Синимяэ
С весны Omniva в сотрудничестве с местными самоуправлениями занимается реорганизацией сети почтовых отделений. В ходе этого совместно пересмотрены организация и объемы посылочных и почтовых услуг в регионах, согласована актуализация услуг.
"К настоящему моменту состоялась встреча с представителями 68 волостей и представителями семи городов, в ближайшее время планируется провести несколько индивидуальных встреч", - рассказала пресс-секретарь Omniva Кристина Хаавала.
"Мы обсудили с местными самоуправлениями, как лучше всего удовлетворить потребность жителей в почтовых услугах. Если местное почтовое отделение имеет очень низкую посещаемость, то нет причин держать его открытым. Вместо этого клиент сможет вызвать почтальона на дом и/или воспользоваться посылочным автоматом, что сделает курьерские и почтовые услуги более гибкими", - отметила Хаавала.
В Omniva подчеркивают, что если клиент живет в районе, где ближайшее почтовое учреждение находится на расстоянии более пяти километров, он может бесплатно заказать почтальона на дом.
"Так как объем услуг в почтовых отделениях постоянно уменьшается, некоторые просто необходимо закрыть. Речь идет о тех почтовых учреждениях, потребность в которых значительно снизилась. Большинство, то есть свыше 60 из них - это почтовые пункты. Мы закрываем или уже закрыли в общей сложности десять отделений, также три почтовые отделения заменят почтовыми пунктами. По состоянию на начало сентября у Omniva открыто 201 почтовое учреждение, а к концу осеннего периода их будет 182, в том числе 78 почтовых конторы", - рассказала Хаавала.
"Мы будем постепенно обновлять почтовые конторы, чтобы сделать обстановку более приятной и комфортной как для наших сотрудников, так и для клиентов", - добавила пресс-секретарь.
Отделения, которые планируется закрыть:
Omniva планирует закрыть почтовые отделения Луха, Вяйке-Маарья, Кыргессааре, Эммасте, Тыстамаа (реорганизация), Соодла, Аэгвийду Клоога, Руйла, Падизе, Рийзипере, Ройу, Меллисте, Кабернеэме, Пурье, Пайсту, Рамси, Колга-Яани, Кярстна, Айанди, Тали, Тихеметса, Таммисте, Вильде, Кадака, Ярваканди, Синимяэ, Таммсааре, Асте, Торгу, Торнимяэ, Люманда, Кихельконна, Кярла, Сандла, Тамме, Варбола, Вальяла, Хулья, Сауга, Пюркси, Харку, Таэбла, Ристи, Ныва, Рыуде, Вормси, Козе, Кийсе, Киви-Вигала, Лейси, Лаагна, Пласти, Арду, Козе-Ууэмыйза, Вяэтса, Варбла, Куйметса, Кайу, Авера и Виртсу.