Дайте знать, кто в Ида-Вирумаа нынче достоин наград в сфере предпринимательства

Как и в прошлом году, на конкурсе в Ида-Вирумаа будет определено коммерческое достижение года, кроме того, лучшие будут выбраны еще в семи номинациях: лучшее использование евроденег, малое предприятие года, туристическое предприятие года, новичок года, друг предпринимателей, лучшее предприимчивое дело молодежи, успешное развитие зеленого направления в Ида-Вирумаа.

Для представления кандидатов необходимо заполнить анкету на сайте Ида-Вируского центра предпринимательства ivek.ee, где надо выбрать категорию номинации и обосновать, за какую деятельность и достижения номинирован кандидат. На этой же странице есть конкурсная инструкция, которую стоит прочитать перед представлением кандидата.

Основные условия: кандидат, работающий в Ида-Вирумаа, может быть выдвинут на участие в конкурсе за свою деятельность в последние годы, также кандидат не должен быть должником по налогам. Один кандидат может быть представлен в нескольких номинациях.

Член правления Ида-Вируского центра предпринимательства Пилле Сёэт призывает как частных лиц, так и предприятия и организации выдвигать кандидатов. "В Ида-Вирумаа работает много хороших деятелей, которые вносят свой вклад в развитие уезда. Вспомните о них и представьте на конкурс предпринимательства, чтобы они не остались без заслуженного внимания и признания", - сказала она.