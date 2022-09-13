До 22 сентября кандидаты могут быть представлены на конкурс "Предприятия года Ида-Вирумаа - 2022".
Дайте знать, кто в Ида-Вирумаа нынче достоин наград в сфере предпринимательства
Как и в прошлом году, на конкурсе в Ида-Вирумаа будет определено коммерческое достижение года, кроме того, лучшие будут выбраны еще в семи номинациях: лучшее использование евроденег, малое предприятие года, туристическое предприятие года, новичок года, друг предпринимателей, лучшее предприимчивое дело молодежи, успешное развитие зеленого направления в Ида-Вирумаа.
Для представления кандидатов необходимо заполнить анкету на сайте Ида-Вируского центра предпринимательства ivek.ee, где надо выбрать категорию номинации и обосновать, за какую деятельность и достижения номинирован кандидат. На этой же странице есть конкурсная инструкция, которую стоит прочитать перед представлением кандидата.
Основные условия: кандидат, работающий в Ида-Вирумаа, может быть выдвинут на участие в конкурсе за свою деятельность в последние годы, также кандидат не должен быть должником по налогам. Один кандидат может быть представлен в нескольких номинациях.
Член правления Ида-Вируского центра предпринимательства Пилле Сёэт призывает как частных лиц, так и предприятия и организации выдвигать кандидатов. "В Ида-Вирумаа работает много хороших деятелей, которые вносят свой вклад в развитие уезда. Вспомните о них и представьте на конкурс предпринимательства, чтобы они не остались без заслуженного внимания и признания", - сказала она.
Жюри, которое соберется в начале октября, выберет номинантов во всех категориях. Обо всех в ближайшие месяцы будут сняты видеоклипы, которые они смогут использовать в своей маркетинговой деятельности в будущем.
Победители конкурса предпринимательства будут объявлены 1 декабря на торжественной церемонии в шахтном музее в Кохтла-Нымме.
В прошлом году технологическая школа "kood/Jõhvi", начавшая действовать в Ида-Вирумаа, получила награду "Коммерческое достижение года в Ида-Вирумаа", а также награду "Друг предпринимателей в Ида-Вирумаа". "Мы не смогли бы создать эту школу без такого большого положительного отношения в Ида-Вирумаа. Нам еще многое предстоит сделать, чтобы оправдать эту награду, но мы уже в пути", - сказала руководитель школы Карин Кюннапас, принимая награды на большой сцене уездного гала предпринимательства в декабре прошлого года.
Конкурс с целью признания предприятий Ида-Вирумаа организует Ида-Вируский центр предпринимательства в сотрудничестве с партнерами: Ида-Вирумааским союзом самоуправлений, Йыхвиским представительством Эстонской торгово-промышленной палаты, Йыхвиским инфоцентром "Europe Direct", ЦУ "Ida-Viru Investeeringute Agentuur" и "Северным побережьем".
Призовые категории конкурса предпринимателей Ида-Вирумаа
- Коммерческое достижение года в Ида-Вирумаа
- Лучшее использование евроденег в Ида-Вирумаа
- Малое предприятие года в Ида-Вирумаа
- Туристическое предприятие года в Ида-Вирумаа
- Новичок года в Ида-Вирумаа
- Друг предпринимателей в Ида-Вирумаа
- Лучшее предприимчивое дело молодежи в Ида-Вирумаа
- Успешное развитие зеленого направления в Ида-Вирумаа