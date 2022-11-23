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В Нарве автомобиль наехал на мальчика возле школы

Северное побережье
В Нарве автомобиль наехал на мальчика возле школы
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Утреннее оживление на улице возле Нарвской Ваналиннаской государственной школы.
Утреннее оживление на улице возле Нарвской Ваналиннаской государственной школы. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

В утренней суете возле Нарвской Ваналиннаской государственной школы автомобиль наехал на ребенка, отправив его в больницу вместо школьного класса.

Во вторник, 22 ноября, в 7.44 на перекрестке нарвских улиц Краави и Карья, то есть прямо возле школьного здания, 60-летний мужчина на легковой машине "Volkswagen Passat" наехал на 10-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Юного пешехода отправили в Нарвскую больницу для выяснения его состояния после дорожно-транспортного происшествия.

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