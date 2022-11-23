В Нарве автомобиль наехал на мальчика возле школы

Во вторник, 22 ноября, в 7.44 на перекрестке нарвских улиц Краави и Карья, то есть прямо возле школьного здания, 60-летний мужчина на легковой машине "Volkswagen Passat" наехал на 10-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.