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Подруги открыли совместную выставку в Йыхвиском концертном доме

Северное побережье
Подруги открыли совместную выставку в Йыхвиском концертном доме
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Художник по текстилю Кюлли Лайдла и акварелист Леа Малин выступают дуэтом на выставке "Ühistel radadel".
Художник по текстилю Кюлли Лайдла и акварелист Леа Малин выступают дуэтом на выставке "Ühistel radadel". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

На втором и третьем этажах Йыхвиского концертного дома открыта выставка "Ühistel radadel", где дуэтом выступают художник по текстилю Кюлли Лайдла и акварелист Леа Малин.

Они ровесницы и обе родом из Тарту.

Они дружат и любят проводить время вместе, выезжать на природу и путешествовать.

Эта выставка состоит из работ, которые были созданы из впечатлений от проведенного вместе времени и путешествий.

Работы Кюлли можно было бы назвать живописными коврами. Большинство ее композиций основаны на ее собственных фотографиях, которые оформлены в красочный, фактурный и пространственный текстиль.

С другой стороны, есть остроумные фантазии, которые в основном основаны на материалах, с которыми она работает: текстильные и меховые обрезки, нитки, пуговицы, жемчуг.

Работы Леа выполнены в технике акварели. В ее картинах представлены реалистичные виды природы, а также фантазии на природную тематику и на микроуровне.

Одни картины отличаются ярким цветом и образным языком, другие - нежностью и воздушностью. Демонстрируется разностороннее использование техники акварели: смешивание оттенков, заливка, рисование слой за слоем.

Выставка будет открыта до 30 декабря.

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