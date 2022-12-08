Подруги открыли совместную выставку в Йыхвиском концертном доме

Они ровесницы и обе родом из Тарту.

Они дружат и любят проводить время вместе, выезжать на природу и путешествовать.

Эта выставка состоит из работ, которые были созданы из впечатлений от проведенного вместе времени и путешествий.

Работы Кюлли можно было бы назвать живописными коврами. Большинство ее композиций основаны на ее собственных фотографиях, которые оформлены в красочный, фактурный и пространственный текстиль.

С другой стороны, есть остроумные фантазии, которые в основном основаны на материалах, с которыми она работает: текстильные и меховые обрезки, нитки, пуговицы, жемчуг.

Работы Леа выполнены в технике акварели. В ее картинах представлены реалистичные виды природы, а также фантазии на природную тематику и на микроуровне.

Одни картины отличаются ярким цветом и образным языком, другие - нежностью и воздушностью. Демонстрируется разностороннее использование техники акварели: смешивание оттенков, заливка, рисование слой за слоем.