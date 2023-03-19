Нарвские спасатели получат снаряжение для спасения людей из-под завалов

Как сообщил "Нарвской газете" главный специалист бюро быстрого реагирования Идаского спасательного центра Павел Тарасевич, одной из причин, заставившей обратить особое внимание на спасение людей из разрушенных зданий, стал практический опыт, полученный эстонскими спасателями в Турции.

- Снаряжение разнообразное. Есть специальная камера, похожая на перископ, которую опускают в пустоты и ниши разрушенных зданий, и затем на дисплее снаружи спасатели видят, находятся ли там внутри люди. Камера внутри видит в темноте, то есть реагирует на тепло и на движения живого человека, - рассказал Павел Тарасевич.