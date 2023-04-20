Эрик Гамзеев: Как испортить зеленый поворот?

Только что вступившее в должность правительство обозначило в качестве одной из главных целей осуществление зеленого перехода. Однако на более широкую общественную поддержку можно рассчитывать только в том случае, если граждане смогут понять, сколько это будет стоить и что они от этого получат.
В противном случае зеленый поворот станет гнилым яблоком раздора для общества. Если одна сторона видит в зеленом повороте возможность двигаться к лучшей и более благополучной жизни, то у тех, кто обеднеет в результате этого процесса, создается впечатление, что происходит своего рода лоббирование владельцами зеленых прачечных в целях собственного обогащения, оплатить которое придется в принудительном порядке всем.
В Рийгикогу нового созыва отчетливо видны окопы зеленого поворота. Эта битва будет усиливаться, поскольку зеленый поворот по-прежнему видят только в черно-белых тонах. Затягивание с созданием новой зеленой экономики столь же вредно для здоровья общества, как и удушение промышленности с более сильным экологическим следом чрезмерной поспешностью. Эти процессы должны происходить синхронно. А не так, что мы сначала закрываем старые заводы, а потом смотрим, что будет дальше.
Если политики, подстегивающие зеленый переход, говорят, что с зеленым поворотом надо поторопиться, потому что выиграют страны, находящиеся в первых рядах, то следует также показать заслуживающий доверия план, каким образом эстоноземельцы почувствуют эту выгоду в своей повседневной жизни.
Политики правящей коалиции хотят заставить людей платить автомобильный налог и говорят, что цель - позаботиться о природе, а не пополнить государственную казну. Но почему при этом они покупают себе дорогие, мощные и топливоемкие автомобили за счет компенсации расходов? Почему площадь перед Тоомпеа не может быть одной большой парковкой только для велосипедов в качестве примера зеленого мышления?
По большому счету, то, на каких машинах ездят депутаты, - это неважно. Но они могли бы понять, что такого рода лицемерие, когда в свете зеленой демагогии на шею людям вешают автомобильный налог, а сами продолжают парад модных автомобилей за счет налогоплательщиков, оказывает разрушительное воздействие на серьезное отношение к зеленому повороту и превращает разговоры об этом в зеленый туман.
Результатом зеленого поворота не должно стать увеличение числа клиентов кассы по безработице и еще более быстрая миграция жителей из уездов в более крупные города. Но на первом этапе именно это и произошло в Эстонии, и больше всего пострадал Ида-Вирумаа, где сокращение сланцевой промышленности из-за влияния европейской климатической политики продолжается годами.
То, что сейчас осталось от сланцевой энергетики, на самом деле - последний кусок хвоста. Как объемы добычи горючего сланца, производства из него электроэнергии, так и выбросы углерода за последние десятилетия сократились в несколько раз.
Но цена этого - потеря тысяч рабочих мест в Ида-Вирумаа с заработной платой выше, чем в среднем по Эстонии. Последняя большая волна была всего три-четыре года назад. В результате этого уровень безработицы и относительная бедность в Ида-Вирумаа - самые высокие в стране.
В то же время оставшаяся сланцевая промышленность стала более экологичной, а также более эффективной и приносит государству все больший доход. Произведенное из сланца жидкое топливо является в основном экспортным товаром.
В прошлом году сланцевые предприятия, работающие в Ида-Вирумаа, заплатили государству экологические платежи в размере около 670 миллионов евро, если учесть также деньги, потраченные на покупку квот на выбросы углекислого газа. Это составило почти пять процентов доходов государства. Больше, чем акциз на алкоголь и табак вместе взятые. Если прибавить к этому налоги на рабочую силу и прибыль, которую государство как собственник получает от "Eesti Energia", налоговый след сланцевой промышленности достиг порядка 800 миллионов евро.
"Результатом зеленого поворота не должно стать увеличение числа клиентов кассы по безработице и еще более быстрая миграция жителей из уездов в более крупные города".
Эрик Гамзеев, главный редактор
Было бы логично потратить большую часть экологических сборов в регионе, где наносится ущерб. Однако лишь несколько процентов экологических платежей, уплаченных сланцевыми предприятиями Ида-Вирумаа, в прошлом году вернулись в уезд.
Перед выборами в Рийгикогу кандидаты почти всех политических партий в Ида-Вирумаа говорили, что это совершенно неправильно и что это соотношение должно быть изменено в любом случае. Однако в коалиционном соглашении об этом нет ни одного слова. Для того чтобы в посвященной Ида-Вирумаа главе все же было что-то написано, туда записали само собой разумеющиеся примитивности, вроде того, что к формированию жизненной среды надо привлекать архитекторов.
Сланцевая промышленность сокращается естественным образом. Но неразумно подталкивать ее к концу изнутри страны. Особенно в ситуации, когда по-прежнему очень мало того, что можно было бы предложить взамен. Сланцевые предприятия шаг за шагом становятся все более экологичными, но на реализацию перехода требуется время, чтобы заработать на это деньги.
В процессе реорганизации экономики было бы безответственно полагаться только на субсидии или фонды помощи от Европейского союза. Вот уже четыре-пять лет в лексиконе политиков держится волшебная фраза "фонд справедливого перехода", который словно должен бы решить все проблемы, проистекающие из закрытия сланцевой промышленности в Ида-Вирумаа. Денег в этом фонде примерно 350 миллионов евро. Иными словами, вдвое меньше налогов, уплаченных сланцевыми предприятиями только в прошлом году.
Едва ли было бы в интересах Эстонии, если бы новая экономика здесь строилась на капитале Китая или какой-либо другой страны, которые сами вовсе не стремятся ограничивать выбросы.
Если в настоящее время в сланцевой промышленности занято около 5000 человек, которые успешно справляются со своей жизнью, то целью фонда справедливого перехода является создание в лучшем случае тысячи новых рабочих мест в Ида-Вирумаа. Пока ни одного не появилось. Было принято только одно решение о выделении денег. Первые новые рабочие места, вероятно, появятся через пару лет. Но тысячи рабочих мест в сланцевой промышленности исчезли уже четыре-пять лет назад. Аритмичность очевидна.
На фоне всего этого некоторые политики хотят ускорить прекращение использования сланца и добавляют при этом, что государство и так слишком заботится об Ида-Вирумаа. При таком отношении не стоит удивляться, почему поддержка зеленого поворота низкая. А правящие партии могут продолжать ломать голову, почему они набирают так мало голосов на выборах в Ида-Вирумаа.