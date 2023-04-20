Эрик Гамзеев: Как испортить зеленый поворот?

В прошлом году сланцевые предприятия, работающие в Ида-Вирумаа, заплатили государству экологические платежи в размере около 670 миллионов евро, если учесть также деньги, потраченные на покупку квот на выбросы углекислого газа. Это составило почти пять процентов доходов государства. Больше, чем акциз на алкоголь и табак вместе взятые. Если прибавить к этому налоги на рабочую силу и прибыль, которую государство как собственник получает от "Eesti Energia", налоговый след сланцевой промышленности достиг порядка 800 миллионов евро.

"Результатом зеленого поворота не должно стать увеличение числа клиентов кассы по безработице и еще более быстрая миграция жителей из уездов в более крупные города". Эрик Гамзеев, главный редактор

Было бы логично потратить большую часть экологических сборов в регионе, где наносится ущерб. Однако лишь несколько процентов экологических платежей, уплаченных сланцевыми предприятиями Ида-Вирумаа, в прошлом году вернулись в уезд.

Перед выборами в Рийгикогу кандидаты почти всех политических партий в Ида-Вирумаа говорили, что это совершенно неправильно и что это соотношение должно быть изменено в любом случае. Однако в коалиционном соглашении об этом нет ни одного слова. Для того чтобы в посвященной Ида-Вирумаа главе все же было что-то написано, туда записали само собой разумеющиеся примитивности, вроде того, что к формированию жизненной среды надо привлекать архитекторов.