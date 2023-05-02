Отчет: престижность профессии учителя зависит от культуры управления в школах

В Эстонии профессия учителя была первым карьерным выбором для 69% преподавателей-женщин и лишь для 41% преподавателей-мужчин. Этот показатель среди мужчин - один из самых низких по сравнению с другими странами ЕС.

- Чем больше призвание, тем легче человеку приспособиться к профессии учителя и ее требованиям, а также и с возможным изменениям ролей. По сравнению с другими европейскими странами престижность профессии учителя в Эстонии на среднем уровне. Но следует учитывать, что эти данные - от 2018 года, когда заработная плата педагога была значительно ниже, - пояснила эксперт Центра мониторинга развития Энели Киндсико.

К сведению Центр мониторинга развития - это научный центр, созданный при Рийгикогу для анализа перспектив развития общества и экономики. Центр проводит исследования на разные темы с целью анализа долгосрочного развития общества и выявления новых тенденций и направлений развития.

В 2018 году минимальная зарплата учителя была 1150 евро, в этом году - уже 1749 евро. "Повышение зарплат учителей на протяжении последних лет способствовало повышению престижности профессии. Так, в настоящий момент средняя зарплата учителя составляет порядка 82% средней заработной платы специалиста со степенью магистра", - добавила Киндсико.

Заработная плата важна, но это - не основной фактор при определении престижности профессии учителя.

В кратком докладе Центр мониторинга развития сообщает, что на сегодняшний день человек, имеющий диплом педагога, может найти на рынке труда гораздо больше интересных предложений, чем пару десятилетий тому назад. В контексте рынка труда важнее, какую рабочую среду и культуру управления предлагают другие организации. "Как работодатели, школы должны продумать, в какой степени они могут конкурировать с другими работодателями и обеспечивать современную рабочую среду", - подчеркнула Киндсико. По ее словам, все чаще решающим фактором становятся отношения между учителями, а также отношения между учителями и руководством, то есть рабочая атмосфера в школе.

В качестве одного из преимуществ профессии учителя Центр мониторинга развития приводит надежность трудоустройства, то есть низкую зависимость от циклов экономики. Кризисы последних лет способствовали повышению привлекательности этой профессии.

В то время как ученики не считают профессию учителя престижной, более старшие возрастные группы ценят ее больше. В Эстонии учителем себя могут представить 16% учеников школ, 41% студентов и 30% людей в возрасте 35-50 лет.