В Силламяэ дорожает сетевая плата за газ

Предприятие AS "Sillamäe Veevärk", являющееся поставщиком газа для примерно трети домохозяйств Силламяэ, рассчитывает цену на текущий период по формуле, которую можно увидеть на сайте компании, - пишет ERR со ссылкой на издание "Силламяэский вестник".

С октября прошлого года предельным тарифом платы за газ в Силламяэ является 4,20 евро за куб плюс налог с оборота. Однако исполнительный руководитель АО "Sillamäe Veevärk" Виктор Родкин пояснил, что эта цифра была установлена самим предприятием как условно-максимальная в период роста цен, на практике до нее никогда не доходили, а сейчас фактические тарифы и вовсе меньше примерно в семь раз.

Однако стоимость платы за пользование газовыми сетями, которая тоже присутствует в счетах за газ, продолжает расти. С 1 мая госрегулятор согласовал для АО "Sillamäe Veevärk" эту плату в размере около 0,18 евро за кубометр, с июня она поднимется до 0,19 евро (не считая налога с оборота).