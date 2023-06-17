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В Тойла из воды вынесли женщину

Эрик Калда
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Машина скорой помощи.
Машина скорой помощи. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Сегодня в 14:13 на пляже Тойла была замечена тонущая пожилая женщина.

Позвонивший вытащил женщину без сознания на берег и начал реанимацию, проведя массаж сердца.

Прибывшая на место бригада скорой помощи в сотрудничестве со спасательной командой Силламяэ продолжила реанимацию женщины, и работа ее сердца была восстановлена.

В 15:03 с пляжа выехала скорая помощь с женщиной, которая подавала признаки жизни, но находилась без сознания.

Спасатели еще раз напоминают, что прежде чем зайти в воду, обязательно стоит подумать о том, насколько хороши ваши навыки плавания. Вы должны заходить в воду в специально отведенном месте и не должны заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

В этом году в результате аварий на воде утонули 14 человек.

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