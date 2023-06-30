Нарвская больница завершила прошлый год с убытками в 1,7 млн евро

Утверждение отчета сопровождалось политическим скандалом - из надзорного органа отозвали двух бывших соратников мэра Нарвы Катри Райк - зампредов горсобрания Наталию Умарову и Вадима Орлова. По словам Умаровой, они вместе с Орловым требовали отставки руководителя больницы Аго Кыргвеэ. Сама Райк уверяет, что это не играло роли при отзыве их из совета.

По закону утвердить хозяйственный отчет больницы было необходимо до 30 июня. Наталия Умарова рассказала Rus.ERR, что перед тем, как ставить свою подпись, у нее были вопросы и к руководству больницы, и к председателю совета. Ответы на них она так и не получила, а в среду управа отозвала из совета и Умарову, и Орлова. В четверг усеченный состав надзорного хозяйственный очет больницы утвердил.

Сам Арго Кыргвеэ крупные убытки больницы объяснил, во-первых, повышением зарплат работникам, а во-вторых, капитальным ремонтом отделения интенсивной терапии.

- Мы открыли дополнительные интенсивные палаты в детском и хирургическом отделениях. Было много и других дополнительных инвестиций, необходимых для того, чтобы мы могли нормально работать. Был открыт онкологический центр. Но мы долго взвешивали, куда инвестировать свои деньги, - отметил руководитель.

Комментируя планы Орлова и Умаровой снять его с должности, Кыргвеэ сказал, что это не их борьба с больницей, а их борьба с Катри Райк. "Мы тут полигон для этой борьбы. А кто входит в совет - это не мое дело", - сказал член правления Нарвской больницы.

В 2022 году в Нарвской больнице работали около 700 человек. Средняя зарплата в учреждении выросла за год с 1852 до 2002 евро в месяц. Врачи зарабатывали около 26 евро в час, медсестры - 13,8, сиделки - 9,15, а прочий персонал - 7,4 евро в час. Средняя часовая зарплата работников больницы таким образом составила 12,37 евро.