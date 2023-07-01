Нарвская больница сообщила о подготовке к проектированию нового здания

Во время встречи в пятницу руководства Нарвской больницы с министром здравоохранения Рийной Сиккут обсуждали планы развития медучреждения.

- Приятно видеть развитие Нарвской больницы - как реновированные отделения, так и новые услуги. Однако еще многое предстоит сделать для того, чтобы привлечь в регион больше специалистов. Им необходимо предложить современные условия работы и среду, - сказала министр Сиккут.

На встрече обсудили планы по проектированию нового здания, а также реконструкцию старого корпуса. Из государственного бюджета сумма поддержки составит ориентировочно 37,6 миллионов евро.