Полиция запрещает проведение в Нарве публичных собраний, посвященных советским датам

"К сожалению есть люди, которые в конце июля и начале августа раньше праздновали дату оккупацию Нарвы и другие значимые для России армейские праздники, – разъяснил руководитель полицейского отделения Нарвы Индрек Пюви. – Война в Украине, развязанная Россией, является преступной, а использование пропагандистской символики и отмечание праздников военной направленности в Эстонии невозможны".

Руководитель отделения объяснил, что в ситуации, когда те же самые российские военные подразделения совершают военные преступления на территории Украины, проведение таких собраний недопустимо. "Скорее всего на таких мероприятиях использовалась бы враждебная символика, что повлекло бы за собой серьезные правонарушения и конфликты", – сказал Пюви.

Это значит, что полиция запрещает проведение демонстраций, собраний и выступлений, пропагандирующих войну и поддерживающих в символах, на словах и делах военные преступления путинского режима в Украине. По состоянию на 23 июля в полицию поступило одно заявление на регистрацию публичного собрания, которое должно было состояться 26 июля в Нарве. В связи с распоряжением это заявление было отклонено.

За проведение запрещенного публичного собрания полагается денежный штраф или тюремное заключение сроком до одного года. Полиция будет задерживать людей, которые агитируют принимать участие в собрании или иным способом помогают в его организации.