Жителям Эстонии напомнили о начале сезона гриппа

На этой неделе начался сезон заболеваний верхних дыхательных путей, или, другими словами, гриппа.
Свежие данные мониторинг острых респираторных заболеваний каждый четверг доступны на сайте Департамента здоровья. Кроме того, можно отслеживать агрегированные данные информационной системы здравоохранения о заболеваниях по сезонам, округам и неделям.
С середины октября бесплатная вакцина от гриппа будет доступна людям, находящимся в службах общего и специального ухода, всем старше 60 лет, беременным женщинам, детям до 7 лет и несовершеннолетним из группы риска гриппа, которые находятся в группе повышенного риска. Среди них дети и подростки, страдающие, например, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, иммунодефицитом, диабетом или обструктивной болезнью легких. Беженцы войны, принадлежащие к группе риска, также могут получить бесплатную вакцину от гриппа.
При желании прививку от гриппа можно сделать в центре семейного врача и в прививочных кабинетах медицинских учреждений по всей Эстонии. Во многих аптеках люди также могут быстро и удобно пройти вакцинацию. В учреждении социального обеспечения поставщик медицинских услуг проводит вакцинацию против гриппа всем желающим. Больничная касса сообщит в октябре, когда вакцина прибудет в Эстонию и можно будет приступить к вакцинации. Более подробную информацию можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee.
Лучшее время для вакцинации - октябрь и ноябрь, но прививку можно делать в течение всего сезона гриппа. Иммунитет развивается в течение нескольких недель после защитной инъекции, а ее эффект сохраняется до года. Вакцинация особенно необходима пожилым людям, хроническим больным, маленьким детям и тем, кто контактирует с людьми из группы риска гриппа.
Вакцинация противопоказана при повышенной чувствительности к действующему веществу вакцины или любому другому компоненту. В случае лихорадки или острой инфекции вакцинацию следует отложить до выздоровления.