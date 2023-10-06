Жителям Эстонии напомнили о начале сезона гриппа

Свежие данные мониторинг острых респираторных заболеваний каждый четверг доступны на сайте Департамента здоровья. Кроме того, можно отслеживать агрегированные данные информационной системы здравоохранения о заболеваниях по сезонам, округам и неделям.

С середины октября бесплатная вакцина от гриппа будет доступна людям, находящимся в службах общего и специального ухода, всем старше 60 лет, беременным женщинам, детям до 7 лет и несовершеннолетним из группы риска гриппа, которые находятся в группе повышенного риска. Среди них дети и подростки, страдающие, например, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, иммунодефицитом, диабетом или обструктивной болезнью легких. Беженцы войны, принадлежащие к группе риска, также могут получить бесплатную вакцину от гриппа.

При желании прививку от гриппа можно сделать в центре семейного врача и в прививочных кабинетах медицинских учреждений по всей Эстонии. Во многих аптеках люди также могут быстро и удобно пройти вакцинацию. В учреждении социального обеспечения поставщик медицинских услуг проводит вакцинацию против гриппа всем желающим. Больничная касса сообщит в октябре, когда вакцина прибудет в Эстонию и можно будет приступить к вакцинации. Более подробную информацию можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee.

Лучшее время для вакцинации - октябрь и ноябрь, но прививку можно делать в течение всего сезона гриппа. Иммунитет развивается в течение нескольких недель после защитной инъекции, а ее эффект сохраняется до года. Вакцинация особенно необходима пожилым людям, хроническим больным, маленьким детям и тем, кто контактирует с людьми из группы риска гриппа.