МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 12.10-19.10 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Четверг, 12 октября

* В Нарвской арт-резиденции (NART) в 18.00 - встреча с Гретой Элис и Вероникой Кивисилла, стипендиатами конкурса нарвской детской литературы.

Пятница, 13 октября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок чтения для русскоязычных детей "Loeme eesti keeles" / "Читаем по-эстонски": "Leib. Kuidas tuleb leib meie lauale" / "Хлеб. Как хлеб попадает на наш стол".

Владимир Чердаков. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 18.00 - презентация книги Владимира Чердакова.

Суббота, 14 октября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: неделя хлеба.

* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 12.00 - лекция "Николай Рерих и Украина". Лектор - Марина Логинова, культуролог, директор Харьковского Музея жизни и творчества семьи Рерихов.

* В Нарвской арт-резиденции (NART) в 14.00 - презентация монографии художницы Тани Муравской и мастер-класс по выставке "Родное слово".

Александр Мартынов. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

* В Силламяэской библиотеке в 14.00 - литературная встреча: с творчеством Федора Сологуба ознакомит Александр Мартынов (Йыхви).

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 15.00 - детско-юношеский танцевальный фестиваль. Вход свободный.

* В Нарва-Йыэсуу в "Medical SPA Narva-Jõesuu" в 16.00 - день сеньоров: поет Сергей Кленский. Билет - 3 евро.

Воскресенье, 15 октября

* В Нарве по ул. Вабадузе, 20 в 11.00 - "Приключения петуха", спектакль театра "Ильмарине". Для детей от трех лет. Длительность - 35 минут. Билет - 5 евро.