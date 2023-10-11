МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 12.10-19.10 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 12 по 19 октября.
КУЛЬТУРА
Четверг, 12 октября
* В Нарвской арт-резиденции (NART) в 18.00 - встреча с Гретой Элис и Вероникой Кивисилла, стипендиатами конкурса нарвской детской литературы.
Пятница, 13 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок чтения для русскоязычных детей "Loeme eesti keeles" / "Читаем по-эстонски": "Leib. Kuidas tuleb leib meie lauale" / "Хлеб. Как хлеб попадает на наш стол".
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 18.00 - презентация книги Владимира Чердакова.
Суббота, 14 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: неделя хлеба.
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 12.00 - лекция "Николай Рерих и Украина". Лектор - Марина Логинова, культуролог, директор Харьковского Музея жизни и творчества семьи Рерихов.
* В Нарвской арт-резиденции (NART) в 14.00 - презентация монографии художницы Тани Муравской и мастер-класс по выставке "Родное слово".
* В Силламяэской библиотеке в 14.00 - литературная встреча: с творчеством Федора Сологуба ознакомит Александр Мартынов (Йыхви).
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 15.00 - детско-юношеский танцевальный фестиваль. Вход свободный.
* В Нарва-Йыэсуу в "Medical SPA Narva-Jõesuu" в 16.00 - день сеньоров: поет Сергей Кленский. Билет - 3 евро.
Воскресенье, 15 октября
* В Нарве по ул. Вабадузе, 20 в 11.00 - "Приключения петуха", спектакль театра "Ильмарине". Для детей от трех лет. Длительность - 35 минут. Билет - 5 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - "Kui ma veel noor ja jumal olin" / "Когда я был молод и чувствовал себя богом", танцевальная постановка "Koolitantsu Kompanii". На сцену выйдут несколько десятков молодых и талантливых танцоров из Ида-Вирумаа и других регионов Эстонии. Вместе с танцорами на сцену выйдут säm, Келли Васк и live-бенд, а также смешанный хор Кохтла-Ярвеской гимназии. Билет - 15-17 евро.
Вторник, 17 октября
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 16.00 - открытие выставки Валентины Ткаченко "Человек + мир".
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - "На привязи", спектакль Русского театра. Возрастное ограничение - 14+. Билет -14-20 евро.
СПОРТ
Суббота, 14 октября
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - чемпионат шашечного клуба "Into" по русским шашкам.
* В Доме спорта Таммику (Йыхвиская волость) в 11.45 - открытый чемпионат Йыхви по тяжелой атлетике.
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - ФК "Tarvas" (Раквере).
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ФК "Panter" (Таллинн; дубль).
* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - финал Суперкубка Эстонии по футзалу: "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Phoenix" (Йыхви).
Воскресенье, 15 октября
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 13.00 - Кубок Эстонии по спортивной аэробике.
* В Йыхви на футбольном поле Кесклиннаской школы в 13.00 - народная лига Эстонии по футболу, полуфинал уровня В: ФК "Viru Energy" (Йыхви) - СК "Räpina".
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" / ФК "Noova" (Йыхви) - "FCI Levadia U21" (Таллинн).
* В Силламяэ на поле с искусственным газоном "Калева" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Tarvas II" (Раквере).
Четверг, 19 октября
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - открытие 21-го сезона Мяэтагузеской викторины. Приглашаются команды из трех человек. Командам необходимо зарегистрироваться не позднее 18 октября по тел. 336 6963 или huvikeskus@alutagusevald.ee.
РАЗНОЕ
Четверг, 12 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская рукоделия для детей 11-12 лет.
Пятница, 13 октября
* В Силламяэской библиотеке в 15.00 - мастер-класс для взрослых по декорированию рамок для фотографий.
Суббота, 14 октября
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры с 12.00 до 15.00 - мастер-классы ремесленных мастерских: сухое валяние, вязание корзин крючком, вторичная переработка ткани, декупаж, изготовление поздравительных открыток, изготовление бумажных кукол. Общие танцы и ярмарка рукоделия. Вход бесплатный.
Вторник, 17 октября
* В Пагариском общественном доме в 12.00 в рамках недели народных домов - открытие выставки Тийи Юузе "Kottide imeline maailm…" / "Удивительный мир сумок...", желающие смогут попробовать свои силы в рукоделии; библиотечные минутки: книги, которые впечатлили. Послеобеденные блинчики. Захватите собственное варенье или заготовку. Изготовителя самого понравившегося публике варенья ждет сюрприз.
Среда, 18 октября
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - клуб общения на эстонском языке.
Четверг, 19 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская рукоделия для детей 11-12 лет.
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 15.30 - лекция Университета для старшего поколения: психотерапевт Мария Лейт, "Психосоматика: мифы и реальность. Как позаботиться о психическом здоровье в солидном возрасте?" (на русском языке). Бесплатно.
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