Эстония готовится к объединению всех персональных данных в мобильном телефоне

Компания Cybernetica в сотрудничестве с Государственным агентством информационных систем (RIA) проанализирует архитектуру технического решения будущей эстонской системы цифровой безопасности и ее совместимость с уже развитой экосистемой электронной идентификации.

Это первая госпоставка недавно заключенного четырехлетнего рамочного соглашения на общую сумму шесть миллионов евро, в рамках которого Cybernetica предлагает RIA прикладные исследования, опытно-конструкторские работы и консультации в области информационной безопасности. В качестве первой задачи Cybernetica проанализирует техническое решение, которое позволит оставлять дома физические документы, такие как удостоверение личности и водительские права, а также предъявлять и использовать их с помощью мобильного телефона.

Создаваемый продукт является, помимо прочего, подготовкой к аналогичному цифровому решению "Куккур", но уже в масштабах всего Европейского Союза. К 2026 году экосистема "Кукур" должна стать широко доступной во всех государствах-членах ЕС.

- Будущий цифровой кошелек Европейского Союза (EUDI Wallet) - это не просто одно приложение, а скорее общая экосистема, в которой каждое государство-член выпускает свой собственный цифровой кошелек со своими поддерживающими информационными системами, - сказал ведущий инженер по безопасности Cybernetica Айво Калу. - Важно, чтобы цифровые ключи, соответствующие стандартам ЕС, можно было использовать и для аутентификации в информационных системах Эстонии.

Новое европейское регулирование электронной идентификации (eIDAS) уже позволяет связать предлагаемые услуги с новыми и все более распространенными цифровыми цифровыми технологиями.

При поддержке EAS Cybernetica также разрабатывает продукт SplitKey CSP для цифрового кошелька, который предотвращает копирование и воспроизведение документов в кошельке.

- В будущем кошельки будут содержать документы, которые можно будет использовать для доступа к критически важным информационным системам, таким как онлайн-банки и порталы государственного сектора. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы эти документы оставались только у пользователя и их нельзя было скопировать, - пояснил Маттиас Ласс, архитектор программного обеспечения в Cybernetica.