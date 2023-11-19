Эстония готовится к объединению всех персональных данных в мобильном телефоне

В ходе начатого на этой неделе технического анализа изучается возможность возможность использования таких документов, как удостоверение личности и водительские права, с помощью только лишь мобильного телефона.
Компания Cybernetica в сотрудничестве с Государственным агентством информационных систем (RIA) проанализирует архитектуру технического решения будущей эстонской системы цифровой безопасности и ее совместимость с уже развитой экосистемой электронной идентификации.
Это первая госпоставка недавно заключенного четырехлетнего рамочного соглашения на общую сумму шесть миллионов евро, в рамках которого Cybernetica предлагает RIA прикладные исследования, опытно-конструкторские работы и консультации в области информационной безопасности. В качестве первой задачи Cybernetica проанализирует техническое решение, которое позволит оставлять дома физические документы, такие как удостоверение личности и водительские права, а также предъявлять и использовать их с помощью мобильного телефона.
Создаваемый продукт является, помимо прочего, подготовкой к аналогичному цифровому решению "Куккур", но уже в масштабах всего Европейского Союза. К 2026 году экосистема "Кукур" должна стать широко доступной во всех государствах-членах ЕС.
- Будущий цифровой кошелек Европейского Союза (EUDI Wallet) - это не просто одно приложение, а скорее общая экосистема, в которой каждое государство-член выпускает свой собственный цифровой кошелек со своими поддерживающими информационными системами, - сказал ведущий инженер по безопасности Cybernetica Айво Калу. - Важно, чтобы цифровые ключи, соответствующие стандартам ЕС, можно было использовать и для аутентификации в информационных системах Эстонии.
Новое европейское регулирование электронной идентификации (eIDAS) уже позволяет связать предлагаемые услуги с новыми и все более распространенными цифровыми цифровыми технологиями.
При поддержке EAS Cybernetica также разрабатывает продукт SplitKey CSP для цифрового кошелька, который предотвращает копирование и воспроизведение документов в кошельке.
- В будущем кошельки будут содержать документы, которые можно будет использовать для доступа к критически важным информационным системам, таким как онлайн-банки и порталы государственного сектора. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы эти документы оставались только у пользователя и их нельзя было скопировать, - пояснил Маттиас Ласс, архитектор программного обеспечения в Cybernetica.
Cybernetica является стратегическим партнером Эстонского государства в вопросах цифровой идентификации с 2000 года. Помимо прочего, Cybernetica разработала SplitKey, базовую технологию системы идентификации личности Smart-ID, X-tee, основную платформу обмена данными Эстонское электронное государство и приложение для интернет-голосования.