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На окраине Кохтла-Ярве ночью сгорел садовый домик

Северное побережье
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Садовый домик на окраине Колхтла-Ярве, уничтоженный огнем.
Садовый домик на окраине Колхтла-Ярве, уничтоженный огнем. Фото: Ida päästekeskus

Больше двух часов ушло у спасателей, чтобы добраться на машинах до маленького садового домика и потушить то, что от него осталось.

Вскоре после полуночи 22 ноября, в 00.32, в центр тревог сообщили о пожаре, начавшемся в поселке Кеэмикуте, что в Ярвеском районе города Кохтла-Ярве. По наблюдению сообщившего о пожаре человека, огонь распространялся быстро.

Спасателям было непросто добраться до указанного адреса. К моменту их прибытия садовый домик площадью 50 квадратных метров полыхал огнем, и большая часть постройки уже сгорела.

Пожар ликвидировали в 3.05 ночи. Здание оказалось полностью уничтожено.

Как сообщили спасатели, причина возникновения огня пока неизвестна.

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