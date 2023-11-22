На окраине Кохтла-Ярве ночью сгорел садовый домик

Больше двух часов ушло у спасателей, чтобы добраться на машинах до маленького садового домика и потушить то, что от него осталось.
Вскоре после полуночи 22 ноября, в 00.32, в центр тревог сообщили о пожаре, начавшемся в поселке Кеэмикуте, что в Ярвеском районе города Кохтла-Ярве. По наблюдению сообщившего о пожаре человека, огонь распространялся быстро.
Спасателям было непросто добраться до указанного адреса. К моменту их прибытия садовый домик площадью 50 квадратных метров полыхал огнем, и большая часть постройки уже сгорела.
Пожар ликвидировали в 3.05 ночи. Здание оказалось полностью уничтожено.
Как сообщили спасатели, причина возникновения огня пока неизвестна.