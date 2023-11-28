Аувереская электростанция опять стоит

Аувереская электростанция вышла из строя с момента произошедшей в августе аварии, а после ремонтных работ было продолжено заранее запланированное ежегодное техническое обслуживание. Его планировалось завершить в октябре, однако этот период был продлен до конца прошлой недели, пишет ERR.

Электростанция была перезапущена в воскресенье и ко вторнику должна была выйти на полную мощность. Однако во вторник утром в котле станции была обнаружена утечка, из-за которой производство электроэнергии было приостановлено.

"Поскольку на момент остановки котел работал в нормальном рабочем режиме при температуре 800 градусов, невозможно точно сказать, насколько серьезна неисправность. Мы сможем выяснить это, когда станция остынет. Тогда также можно будет спрогнозировать, когда станция сможет вернуться в рабочее состояние", — сказал представитель Eesti Energia Маттиас Кайв.