Делегрция Рийгикогу от партии реформ посетит Ида-Вирумаа

Главные темы визита – экономика, энергетика и переход на эстоноязычное образование.

«Предпринимательство в Ида-Вирумаа меняется, и здесь работает много инновационных компаний. Одной из сильных сторон региона, безусловно, является промышленная компетентность. Мы встречаемся с различными предприятиями, чтобы лучше понять возможности и проблемы деятельности в Ида-Вирумаа и что еще можно сделать, чтобы оживить там бизнес», — сказал руководитель экономической рабочей группы фракции Партии реформ Андрес Сутть.

Он отметил, что сегодня представители Партии реформ посетят Кивиылискую химическую промышленность и компанию Ragn-Sells, которая, среди прочего, изучает возможности переработки сланцевой золы.

Они также встретятся с представителями туристического кластера Ида-Вирумаа, посетят Вирумааский колледж Таллиннского технического университета и школу программирования kood/Jõhvi.

В четверг члены рабочей группы по экономике и климату посетят порт Силламяэ, завод NPM Silmet и встретятся с представителями кассы по безработице, Ида-Вируского инвестиционного агентства и Союза самоуправлений Ида-Вирумаа.

Рабочая группа по образованию партии реформ посетит учебные заведения Ида-Вирумаа с целью ознакомления с ходом и проблемами перехода на эстоноязычное образование как в основном, так и в общем, профессиональном и высшем образовании.

«Рабочую группу интересует обеспечение квалификации и языковых навыков учителей, а также в успеваемост учащихся. Поскольку в 2024 году детские сады первыми перейдут на обучение на эстонском языке, то, что происходит в сфере дошкольного образования, находится под особым вниманием.