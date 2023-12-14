Отмена гимназического образования в Кивиыли тревожит местную общину

Образовательной жизни в Кивиыли в 2027 году исполнится 100 лет. Среднее образование тут давали 78 лет. Данный снимок сделан в мае 2022 года, когда школу посетил президент Алар Карис.

"Почему хотят ликвидировать эстонские школы в Ида-Вирумаа?", "Как дети попадут в школу?", "Неужели жизнь происходит в соответствии с таблицей Excel?", "Для кого же мы тогда строим эти промышленные зоны?". Это только часть вопросов, выражающих тревогу жителей люганузеского региона в связи с новостью о том, что государство, осенью забравшее себе три волостные школы, планирует уже со следующего учебного года покончить с гимназическим образованием в Кивиыли.