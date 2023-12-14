Отмена гимназического образования в Кивиыли тревожит местную общину

"Почему хотят ликвидировать эстонские школы в Ида-Вирумаа?", "Как дети попадут в школу?", "Неужели жизнь происходит в соответствии с таблицей Excel?", "Для кого же мы тогда строим эти промышленные зоны?". Это только часть вопросов, выражающих тревогу жителей люганузеского региона в связи с новостью о том, что государство, осенью забравшее себе три волостные школы, планирует уже со следующего учебного года покончить с гимназическим образованием в Кивиыли.
Государство запланировало с нового учебного года прекратить предоставление гимназического образования в Кивиыли, приведя в качестве основного аргумента, как уже принято, сокращение числа детей. Местную общину и коллектив школы это тревожит, так как они опасаются, что такое решение может оказать губительное влияние на общину, а в более широком смысле - и на весь регион.