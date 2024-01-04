СПАСАТЕЛИ ⟩ Из горящей квартиры спасли двоих мужчин

По словам сообщившего, раздавались также хлопки. Прибывшие на место происшествия через три минуты спасатели вынесли из частично охваченной пламенем квартиры двоих мужчин, которых скорая помощь увезла в больницу. Находившиеся в квартире две кошки не пострадали и их передали работникам приюта для животных. В результате пожара треснуло окно квартиры.