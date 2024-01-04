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СПАСАТЕЛИ ⟩ Из горящей квартиры спасли двоих мужчин

2 января 2024 г.
Северное побережье
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Машина спасателей.
Машина спасателей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

После полудня 2 января в центр тревоги поступило сообщение, что из окна квартиры на четвертом этаже 5-этажного дома на улице Кеск в городе Силламяэ идет черный дым.

По словам сообщившего, раздавались также хлопки. Прибывшие на место происшествия через три минуты спасатели вынесли из частично охваченной пламенем квартиры двоих мужчин, которых скорая помощь увезла в больницу. Находившиеся в квартире две кошки не пострадали и их передали работникам приюта для животных. В результате пожара треснуло окно квартиры.

Датчика дыма в квартире не было.

Пожар мог начаться из-за неосторожности при приготовлении пищи или курении.
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