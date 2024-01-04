Хозяин жилья хотел разморозить трубу, но к несчастью поджег дом

В Центр тревоги позвонили 3 января в 11.08 и сообщили о возгорании дома в деревне Сомпа, что в Йыхвиской волости. Там хозяин дома нагревал замерзшую водопроводную трубу при помощи горячего воздуха из фена, но в результате загорелся деревянный фасад.

В Идаском спасательном центре рассказалаи, что к моменту прибытия пожарных огонь с фасада проник уже под половицу. Для тушения сняли обшивку стены, а также вскрыли участок пола, под который распространился огонь.

Работы по тушению закончились через два часа, в 13.26.

Спасатели отметили, что в результате пожара повредилась и водопроводная труба, идущая к пострадавшему дому.

Хозяин дома размораживал эту водопроводную трубу, но к несчастью поджег дом. Фото: Ida päästekeskus

В деревне Сомпа пострадал от огня дом, когда его хозяин размораживал водопроводную трубу. Фото: Ida päästekeskus