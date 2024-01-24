В Нарве в частном доме сгорела баня

Спасатели вошли внутрь в снаряжении для дымового погружения, чтобы обнаружить людей, но никого не нашли. Соседи подтвердили, что в доме никого нет.

Чтобы добраться до места возгорания, разобрали крышу и веранду. В доме горело помещение бани. В результате пожара баня была уничтожена.

Спасательные работы закончились до двух часов ночи. По словам владельца, он в тот день топил печь, но точные причины возгорания еще выясняются.