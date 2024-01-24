В Нарве в частном доме сгорела баня

Примерно в одиннадцать часов вечера 23 января в городе Нарва недалеко от улицы Йыэсуу люди заметили красное зарево и дым. Как оказалось, горел жилой дом, пламя подбиралось к крыше.
Спасатели вошли внутрь в снаряжении для дымового погружения, чтобы обнаружить людей, но никого не нашли. Соседи подтвердили, что в доме никого нет.
Чтобы добраться до места возгорания, разобрали крышу и веранду. В доме горело помещение бани. В результате пожара баня была уничтожена.
Спасательные работы закончились до двух часов ночи. По словам владельца, он в тот день топил печь, но точные причины возгорания еще выясняются.