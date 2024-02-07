5 февраля в полицию сообщили, что на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве между 58-летним мужчиной и 60-летним мужчиной произошел конфликт во время употребления алкоголя, в результате оба получили травмы.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Собутыльники подрались и оказались в больнице
Мужчин доставили в больницу для оказания первой помощи, после чего полиция задержала 60-летнего мужчину. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.
Мужчина напал на бывшую спутницу
6 февраля в полицию сообщили, что на Таллиннском шоссе в Нарве 25-летний мужчина напал на свою бывшую сожительницу. Полиция арестовала нападавшего. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в ходе уголовного производства.