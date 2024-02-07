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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Собутыльники подрались и оказались в больнице

Северное побережье
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Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

5 февраля в полицию сообщили, что на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве между 58-летним мужчиной и 60-летним мужчиной произошел конфликт во время употребления алкоголя, в результате оба получили травмы.

Мужчин доставили в больницу для оказания первой помощи, после чего полиция задержала 60-летнего мужчину. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.

Мужчина напал на бывшую спутницу

6 февраля в полицию сообщили, что на Таллиннском шоссе в Нарве 25-летний мужчина напал на свою бывшую сожительницу. Полиция арестовала нападавшего. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в ходе уголовного производства.

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