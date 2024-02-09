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СПАСАТЕЛИ ⟩ Мать с ребенком застряла в лифте

Северное побережье
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Машина спасателей.
Машина спасателей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Вечером 8 февраля спасателям поступило сообщение, что на улице Линда в Нарве женщина с маленьким ребенком застряли в лифте.

Для прибытия специалистов требовалось некоторое время. Подоспевшие спасатели открыли двери лифта и помогли матери и ребенку выйти. 

Дымовой датчик соседа спас от худшего

Ночью 9 февраля в центр тревоги поступило сообщение, что в многоквартирном доме на улице Раквере в Нарве слышен сигнал сработавшего дымового датчика и ощущается запах дыма.

Прибывшие на место спасатели проверили квартиры. В квартире с работающим датчиком опасности не было, зато из другой квартиры шел дым. Спасатели проникли туда через окно. Выяснилось, что жилец поставил еду на газовую плиту, а сам уснул.

Угроза была устранена.

Исправного дымового датчика в этой квартире не было.

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