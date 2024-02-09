Вечером 8 февраля спасателям поступило сообщение, что на улице Линда в Нарве женщина с маленьким ребенком застряли в лифте.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Мать с ребенком застряла в лифте
Для прибытия специалистов требовалось некоторое время. Подоспевшие спасатели открыли двери лифта и помогли матери и ребенку выйти.
Дымовой датчик соседа спас от худшего
Ночью 9 февраля в центр тревоги поступило сообщение, что в многоквартирном доме на улице Раквере в Нарве слышен сигнал сработавшего дымового датчика и ощущается запах дыма.
Прибывшие на место спасатели проверили квартиры. В квартире с работающим датчиком опасности не было, зато из другой квартиры шел дым. Спасатели проникли туда через окно. Выяснилось, что жилец поставил еду на газовую плиту, а сам уснул.
Угроза была устранена.
Исправного дымового датчика в этой квартире не было.