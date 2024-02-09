СПАСАТЕЛИ ⟩ Мать с ребенком застряла в лифте

Для прибытия специалистов требовалось некоторое время. Подоспевшие спасатели открыли двери лифта и помогли матери и ребенку выйти.

Дымовой датчик соседа спас от худшего

Ночью 9 февраля в центр тревоги поступило сообщение, что в многоквартирном доме на улице Раквере в Нарве слышен сигнал сработавшего дымового датчика и ощущается запах дыма.

Прибывшие на место спасатели проверили квартиры. В квартире с работающим датчиком опасности не было, зато из другой квартиры шел дым. Спасатели проникли туда через окно. Выяснилось, что жилец поставил еду на газовую плиту, а сам уснул.

Угроза была устранена.

Исправного дымового датчика в этой квартире не было.