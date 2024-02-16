Авария случилась на электроподстанции в Люганузе

Сообщение поступило в Центр тревоги 15 февраля в 18.37: позвонивший рассказал, что услышал хлопок и затем увидел пламя на преобразовательной подстанции в поселке Люганузе.

На место происшествия были вызваны электрики, которые отключили электричество на пострадавшей части подстанции. После этого спасателям удалось потушить возгорание в одном из трансформаторов.