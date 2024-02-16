Случайный свидетель позвонил на номер 112 и сообщил, что услышал хлопок на подстанции в поселке Люганузе.
Авария случилась на электроподстанции в Люганузе
Сообщение поступило в Центр тревоги 15 февраля в 18.37: позвонивший рассказал, что услышал хлопок и затем увидел пламя на преобразовательной подстанции в поселке Люганузе.
На место происшествия были вызваны электрики, которые отключили электричество на пострадавшей части подстанции. После этого спасателям удалось потушить возгорание в одном из трансформаторов.