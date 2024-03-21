В пятницу Эстонию достигнет облако диоксида серы из вулкана в Исландии

17 марта на полуострове Рейкьянес в Исландии произошло извержение вулкана. Это было крупнейшее из четырех извержений, зарегистрированных в регионе с декабря. Служба мониторинга атмосферы "Copernicus" (CAMS) отследила облако диоксида серы (SO2), направляющееся в сторону Европы.

В пятницу облако достигнет стран Балтии, Польши и северо-востока России.

По словам старшего научного сотрудника CAMS Марка Паррингтона, предыдущие извержения не выделяли достаточного количества SO2, чтобы его можно было наблюдать в наших системах.

- На этот раз количество SO2 ясно видно в данных наблюдений, и мы будем внимательно наблюдать за облаком, пока оно путешествует по Северной Европе, хотя мы не ожидаем какого-либо воздействия на качество воздуха или климат, - сказал Паррингтон.

По словам Лоренса Руи, директора CAMS, извержения вулканов и выбросы большого количества соединений серы могут повлиять не только на региональное качество воздуха, но и на глобальные процессы, такие как количество озона в стратосфере.

- Однако последствия извержения исландского вулкана для атмосферы не столь серьезны, но мы все равно считаем важным следить за ситуацией, - сказала Руи.